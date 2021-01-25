«Никакого «общего языка» и «химии»: какими могут стать отношения Украины и США при Байдене

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский «легко найдут общий язык». Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, между двумя лидерами есть некая «химия» в отношениях, которая станет залогом успешного сотрудничества. Как полагают эксперты, Киев рассчитывает на то, что с приходом Байдена в Белый дом Соединённые Штаты помогут Украине улучшить экономическое положение и повысить военный потенциал. Однако, по мнению аналитиков, президент-демократ будет дистанцироваться от украинских дел на фоне масштабных внутренних проблем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский «легко найдут общий язык».

«Обратите внимание, оба они стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и наведение мостов. У них это действительно общее. Думаю, эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и всё будет нормально», — сказал Кулеба.

Украинский министр иностранных дел не первый раз выражает уверенность в исключительно позитивном формате развития отношений с США с приходом администрации Байдена. Так, в конце декабря прошлого года Кулеба сообщил в интервью сайту ТСН.ua, что ожидает «рок-н-ролла» во взаимодействии с новым главой Белого дома и его командой.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнёрами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства», — отметил Кулеба.

«Токсичные темы»

Опрошенные RT эксперты полагают, что в Киеве питают надежды на значительное улучшение отношений с Соединёнными Штатами. Байден рассматривается украинским руководством как фигура, хорошо знакомая с ситуацией в стране и способная помочь справиться с проблемами в экономике и военном секторе.

Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден неоднократно посещал Киев и воспринимался политологами как ключевой куратор украинского направления в дипломатии Вашингтона. Именно в период его работы, в 2014 году, на Украине произошёл государственный переворот, в ходе которого был свернут Виктор Янукович, а к власти пришла прозападная оппозиция.

Джо Байден во время визита в Киев

AFP

© Sergey SUPINSKI / POOL

Как отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, весьма красноречиво роль Байдена на Украине раскрывают публикации так называемых «плёнок Деркача».

На этих записях предположительно зафиксированы фрагменты телефонных переговоров вице-президента США и Петра Порошенко, который тогда возглавлял Украину. На плёнках содержатся обсуждения ряда внутренних вопросов республики, а человек с голосом, похожим на голос Порошенко, отчитывался о предпринятых шагах.

Однако большая вовлечённость в дела Украины едва не обернулась для Байдена крайне негативными политическими последствиями.

После госпереворота его сын Хантер Байден вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Работа Байдена-младшего вызвала интерес у украинской прокуратуры. В частности, правоохранители заподозрили сына вице-президента США в получении взяток от Burisma.

Однако это дело не получило ход, и в марте 2016 года генпрокурор Украины Виктор Шокин был отстранён от должности. Байден не скрывал, что лично вмешался в ситуацию, добившись увольнения Шокина. По его словам, Киев подчинился требованиям под угрозой отмены кредитных гарантий на сумму в $1 млрд.

Позднее скандал вокруг Хантера Байдена пытался использовалась в своих целях Дональд Трамп. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2019 года республиканец попросил собеседника «разобраться в ситуации» вокруг деятельности самого Джо Байдена и его сына на Украине.

В ответ украинский лидер пообещал, что вопросом расследования займётся новый генпрокурор страны, которым вскоре был назначен Руслан Рябошапка.

Тем не менее разбирательство по Байденам так и не началось. В январе 2020 года Зеленский заявил, что намерен не допустить вовлечения Украины и её граждан в «политическую ситуацию в США».

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, до победы Байдена на выборах Киев старался не провоцировать Трампа и одновременно поддерживать хорошие отношения с демократами. Однако скандал вокруг телефонных переговоров подорвал усилия украинской дипломатии.

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

AFP

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По словам политолога, Киеву не стоит надеяться на «возвращение внимания» к делам Украины со стороны новой администрации. Эксперт прогнозирует, что Байден будет стараться дистанцироваться от решения вопросов, связанных с Киевом.

«Вовлечённость Украины в ситуацию с Хантером не прошла бесследно. Никакого там «общего языка» и «химии» у Зеленского с Байденом быть не может. Все дела относительно Украины стали для Байдена токсичными темами. Любая попытка оказать какую-то дополнительную помощь Киеву будет трактоваться республиканцами как продолжение коррупционной деятельности Байдена», — отметил Матвейчев в беседе с RT.

Между тем в офисе президента Украины рассчитывают на скорую встречу с новым главой Белого дома для обсуждения будущего двухсторонних отношений.

20 января, в день инаугурации Байдена, Зеленский пригласил его посетить «хорошо известный ему Киев». Кроме того, украинские власти ожидают, что в ближайшее время состоится телефонный разговор двух лидеров.

«Сохранит статус периферийной страны»

Как полагают эксперты, большие надежды Киева в отношении администрации Байдена связаны с вопросами облегчения финансового бремени и смягчения требований международных кредиторов, которые настаивают на проведении на Украине рыночных реформ и повышении тарифов на энергопотребление.

При этом, как неоднократно отмечал Зеленский, без финансовых траншей из-за рубежа экономика страны не сможет существовать. В ближайших планах Киева получить от МВФ ещё один кредит объёмом $2,9 млрд.

По мнению Ростислава Ищенко, международные организации кредитуют Украину на условиях, которые не позволяют ей выбраться из долговой ямы даже в отдалённой перспективе.

«Главные акционеры МВФ находятся в США, и свои интересы они реализуют за счёт тех, кого активно кредитуют. Отсюда и требования по приватизации предприятий, свободной продаже земли, либерализации тарифов. Фонд сознательно создал условия, когда Украина открывает свой рынок, не имея шансов расплатиться с долгами. Это положение дел устраивало Трампа, устраивает и Байдена», — сказал Ищенко.

Также эксперт не ожидает изменения политики Вашингтона по вопросам оказания Украине военной помощи и интеграции в НАТО. По прогнозу Ищенко, администрация Байдена не будет добиваться вступления Киева в ряды альянса и сохранит объём поставок вооружений на прежнем уровне.

«Военная помощь США представляет собой фактически форму финансирования американских оружейных компаний, так как Украина получает не деньги, а военную технику заокеанского производства. Такая практика появилась при Обаме, не менялась при Трампе и вряд ли сейчас как-то будет скорректирована», — рассуждает Ищенко.

Кроме того, политолог уверен, что Киев, как и прежде, будет лишён поддержки Вашингтона в реализации силового сценария решения конфликта в Донбассе. По его мнению, для администрации Байдена Украина «сохранит статус периферийной страны», особенно на фоне серьёзных внутренних потрясений в самих Соединённых Штатах.

Аналогичной точки зрения придерживается Олег Матвейчев. Эксперт считает, что приоритетами администрации Байдена станут вопросы экономического развития, урегулирование долговой нагрузки и преодоление общественного раскола.