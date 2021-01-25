Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная / В мире

«Никакого «общего языка» и «химии»: какими могут стать отношения Украины и США при Байдене

25 января 2021, 23:30  •  122 • В мире
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский «легко найдут общий язык». Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, между двумя лидерами есть некая «химия» в отношениях, которая станет залогом успешного сотрудничества. Как полагают эксперты, Киев рассчитывает на то, что с приходом Байдена в Белый дом Соединённые Штаты помогут Украине улучшить экономическое положение и повысить военный потенциал. Однако, по мнению аналитиков, президент-демократ будет дистанцироваться от украинских дел на фоне масштабных внутренних проблем.
 
Президент Украины Владимир Зеленский © president.gov.ua
 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский «легко найдут общий язык».

«Обратите внимание, оба они стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и наведение мостов. У них это действительно общее. Думаю, эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и всё будет нормально», — сказал Кулеба.

Украинский министр иностранных дел не первый раз выражает уверенность в исключительно позитивном формате развития отношений с США с приходом администрации Байдена. Так, в конце декабря прошлого года Кулеба сообщил в интервью сайту ТСН.ua, что ожидает «рок-н-ролла» во взаимодействии с новым главой Белого дома и его командой.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнёрами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства», — отметил Кулеба.

«Токсичные темы»

 

Опрошенные RT эксперты полагают, что в Киеве питают надежды на значительное улучшение отношений с Соединёнными Штатами. Байден рассматривается украинским руководством как фигура, хорошо знакомая с ситуацией в стране и способная помочь справиться с проблемами в экономике и военном секторе. 

Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден неоднократно посещал Киев и воспринимался политологами как ключевой куратор украинского направления в дипломатии Вашингтона. Именно в период его работы, в 2014 году, на Украине произошёл государственный переворот, в ходе которого был свернут Виктор Янукович, а к власти пришла прозападная оппозиция.

  • Джо Байден во время визита в Киев
  • AFP
  • © Sergey SUPINSKI / POOL

Как отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, весьма красноречиво роль Байдена на Украине раскрывают публикации так называемых «плёнок Деркача».

На этих записях предположительно зафиксированы фрагменты телефонных переговоров вице-президента США и Петра Порошенко, который тогда возглавлял Украину. На плёнках содержатся обсуждения ряда внутренних вопросов республики, а человек с голосом, похожим на голос Порошенко, отчитывался о предпринятых шагах.

Однако большая вовлечённость в дела Украины едва не обернулась для Байдена крайне негативными политическими последствиями.

После госпереворота его сын Хантер Байден вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Работа Байдена-младшего вызвала интерес у украинской прокуратуры. В частности, правоохранители заподозрили сына вице-президента США в получении взяток от Burisma.

Однако это дело не получило ход, и в марте 2016 года генпрокурор Украины Виктор Шокин был отстранён от должности. Байден не скрывал, что лично вмешался в ситуацию, добившись увольнения Шокина. По его словам, Киев подчинился требованиям под угрозой отмены кредитных гарантий на сумму в $1 млрд.

Позднее скандал вокруг Хантера Байдена пытался использовалась в своих целях Дональд Трамп. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским летом 2019 года республиканец попросил собеседника «разобраться в ситуации» вокруг деятельности самого Джо Байдена и его сына на Украине.

В ответ украинский лидер пообещал, что вопросом расследования займётся новый генпрокурор страны, которым вскоре был назначен Руслан Рябошапка.

Тем не менее разбирательство по Байденам так и не началось. В январе 2020 года Зеленский заявил, что намерен не допустить вовлечения Украины и её граждан в «политическую ситуацию в США».

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, до победы Байдена на выборах Киев старался не провоцировать Трампа и одновременно поддерживать хорошие отношения с демократами. Однако скандал вокруг телефонных переговоров подорвал усилия украинской дипломатии.  

  • Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
  • AFP
  • © SAUL LOEB

По словам политолога, Киеву не стоит надеяться на «возвращение внимания» к делам Украины со стороны новой администрации. Эксперт прогнозирует, что Байден будет стараться дистанцироваться от решения вопросов, связанных с Киевом.

«Вовлечённость Украины в ситуацию с Хантером не прошла бесследно. Никакого там «общего языка» и «химии» у Зеленского с Байденом быть не может. Все дела относительно Украины стали для Байдена токсичными темами. Любая попытка оказать какую-то дополнительную помощь Киеву будет трактоваться республиканцами как продолжение коррупционной деятельности Байдена», — отметил Матвейчев в беседе с RT.

Между тем в офисе президента Украины рассчитывают на скорую встречу с новым главой Белого дома для обсуждения будущего двухсторонних отношений.

20 января, в день инаугурации Байдена, Зеленский пригласил его посетить «хорошо известный ему Киев». Кроме того, украинские власти ожидают, что в ближайшее время состоится телефонный разговор двух лидеров.

«Сохранит статус периферийной страны»

 

Как полагают эксперты, большие надежды Киева в отношении администрации Байдена связаны с вопросами облегчения финансового бремени и смягчения требований международных кредиторов, которые настаивают на проведении на Украине рыночных реформ и повышении тарифов на энергопотребление.

При этом, как неоднократно отмечал Зеленский, без финансовых траншей из-за рубежа экономика страны не сможет существовать. В ближайших планах Киева получить от МВФ ещё один кредит объёмом $2,9 млрд.

По мнению Ростислава Ищенко, международные организации кредитуют Украину на условиях, которые не позволяют ей выбраться из долговой ямы даже в отдалённой перспективе.

«Главные акционеры МВФ находятся в США, и свои интересы они реализуют за счёт тех, кого активно кредитуют. Отсюда и требования по приватизации предприятий, свободной продаже земли, либерализации тарифов. Фонд сознательно создал условия, когда Украина открывает свой рынок, не имея шансов расплатиться с долгами. Это положение дел устраивало Трампа, устраивает и Байдена», — сказал Ищенко.

"А теперь самое смешное…": Почему Белый дом "почернел" с приходом Байдена? Секрет раскрыт

Также эксперт не ожидает изменения политики Вашингтона по вопросам оказания Украине военной помощи и интеграции в НАТО. По прогнозу Ищенко, администрация Байдена не будет добиваться вступления Киева в ряды альянса и сохранит объём поставок вооружений на прежнем уровне.

«Военная помощь США представляет собой фактически форму финансирования американских оружейных компаний, так как Украина получает не деньги, а военную технику заокеанского производства. Такая практика появилась при Обаме, не менялась при Трампе и вряд ли сейчас как-то будет скорректирована», — рассуждает Ищенко.

Кроме того, политолог уверен, что Киев, как и прежде, будет лишён поддержки Вашингтона в реализации силового сценария решения конфликта в Донбассе. По его мнению, для администрации Байдена Украина «сохранит статус периферийной страны», особенно на фоне серьёзных внутренних потрясений в самих Соединённых Штатах.

Аналогичной точки зрения придерживается Олег Матвейчев. Эксперт считает, что приоритетами администрации Байдена станут вопросы экономического развития, урегулирование долговой нагрузки и преодоление общественного раскола.

«В текущей ситуации США сами наращивают долги из-за нехватки денег на собственные нужды. Поэтому со стороны Украины очень наивно надеяться на наступление золотых времён с приходом Байдена в Белый дом. К тому же Соединённые Штаты никогда не оказывали Киеву по-настоящему значимую финансовую и политическую поддержку», — резюмировал Матвейчев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 10:45
Разгадан шифр Ротшильдов: В "зловещей обложке" британского СМИ увидели пророчество на 2021-й
24 января 2021, 13:40
Европа предпринимает шаги, грозящие господству доллара
25 января 2021, 01:35
Стенограмма индийского журналиста в WhatsApp вызвала "бурю в стакане"
25 января 2021, 12:35
"А теперь самое смешное…": Почему Белый дом "почернел" с приходом Байдена? Секрет раскрыт
25 января 2021, 18:05
США снова "победили" Россию – на сей раз в Крыму. В своём воображении
25 января 2021, 11:35
«В соответствии с полученными согласованиями»: в Дании продолжилась укладка «Северного потока — 2»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.