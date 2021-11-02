«Никакого человеческого воздействия тут нет»: синоптики оценили происхождение тумана в Московском регионе

Накрывший Московский регион туман имеет естественное происхождение и никак не связан с деятельностью человека, сообщили синоптики. По их словам, речь идёт о так называемом радиационном тумане, который не имеет связи с радиоактивностью, а объясняется хорошим прогревом поверхности днём и быстрым падением температур в тёмное время суток. Метеорологи также отметили, что подобное природное явление свойственно для антициклональной погоды.

Наблюдаемый 2 ноября туман — естественное природное явление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет. Так очень часто бывает при антициклональной погоде», — сказал Вильфанд, чьи слова приводит Интерфакс.

Метеоролог подчеркнул, что туман возник из-за того, что накануне днём солнечные лучи нагрели приземные слои, тогда как ночью в результате отсутствия облаков произошло резкое охлаждение подстилающей поверхности, слои воздуха охладились.

«Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман», — пояснил он.

При этом в разговоре с РБК Вильфанд сказал, что данное природное явление называется радиационным туманом, но оно никак не связано с радиоактивностью.

«Это хорошо изученный физический процесс», — заметил научный руководитель Гидрометцентра.

В свою очередь, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что причина появления плотного тумана, накрывшего столичный регион, имеет естественный, природный характер.

«Это абсолютно естественное для Москвы и Мособласти явление. Оно чисто метеорологическое, связано с выхолаживанием воздуха, резким понижением температуры в вечерние часы в условиях антициклональной, тихой, спокойной погоды», — отметил он.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT также дал свою оценку природному явлению, наблюдаемому в Московском регионе. Он подчеркнул, что туман имеет естественное происхождение.

«Потому что всё шло по стандартной, классической схеме. Хороший прогрев вчера днём, быстрое падение температуры в условиях ясной погоды и хорошего быстрого радиационного выхолаживания. Имеется в виду длинноволновое инфракрасное излучение поверхности земли, которое не компенсируется ни облаками, ни аэрозолями в самой атмосфере. Быстрое охлаждение, быстрый рост относительной влажности и конденсация влаги в приземном слое. За счёт этих факторов произошло образование тумана, а его продолжительность связана с тем, что был некий дополнительный аргумент, связанный с повышением температуры на высоте 500—1000 м», — пояснил специалист.

Он констатировал, что туман в столичном регионе оказался очень сильным и продолжительным.

«И он не рассеялся сразу после восхода солнца (обычно такие туманы рассеиваются), в данном случае он держится и только к 14 часам полностью рассеется — или приподнимется нижний край от земли и превратится в низкую облачность», — рассказал Шувалов.

Вместе с тем главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что Московский регион остаётся «под влиянием периферии антициклона».

«Станет усиливаться ветер. Отрицательные температуры предстоящей ночью не ожидаются: +3...+5 °С, по области от +2 до +7 °С. Завтра к вечеру пройдёт небольшой дождь. Температура дневная +6...+8 °С. Местами порывы ветра 12—15 м/с», — сказала она.

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Помимо этого, Главное управление МЧС России по Москве выступило с рекомендациями к жителям столицы, поскольку туман с видимостью 200—700 м сохранится по меньшей мере до 14:00.

Так, автомобилистам рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров. При этом пешеходам посоветовали обозначать себя светоотражающими элементами на одежде и проявлять внимательность и осторожность.

Вдобавок столичная госавтоинспекция призвала водителей следить за боковым интервалом и не забывать про использование противотуманок.

«Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду», — говорится в сообщении.

О правилах поведения на дороге при установлении тумана RT рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Туман — это прежде всего ограниченная видимость, поэтому скорость надо выбирать небольшую, такую, чтобы ты мог уверенно затормозить. Особенно если едешь в правой полосе. Иметь в виду, что там кто-то может стоять. Кто-то сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину. И таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, — масса... Нужно включать противотуманные фонари, но не усердствовать. Видите, что туман рассеивается, — выключайте. Не забывайте выключать, потому что они слепят тех водителей, которые идут за вами. Ещё нужно иметь в виду, что поверхность дороги скользкая. Туман осаждается, особенно на холодном асфальте», — заявил он.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 16:40 мск во Внукове 58 рейсов задержано, восемь отменено, в Домодедове 62 рейса задержано, шесть отменено. В Шереметьеве задержка 17 рейсов, десять отменено.