«Никаких уступок»: Трамп требует от Турции вернуть ему пастора

Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить санкции против Турции, пока страна не смирится и не отдаст Америке пастора Эндрю Брансона.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что не станет снижать градус агрессии против Турции. Отношения двух стран зашли в тупик из-за пастора Эндрю Брансона.

О жесткой линии поведения по отношению к члену НАТО и ключевому региональному игроку Дональд Трамп снова заговорил во время интервью, которое он дал агентству Reuters.

Трамп заявил, что ему печально от того, что делает Турция. Предупредил страну, что та совершает большую ошибку, и заявил, что «уступок не будет».

Напомним, что против Турции уже введены очень серьезные санкции. Например, турецкий алюминий обложен заградительными пошлинами в 20 процентов, а сталь - в 50 процентов. Турция лишилась новейших самолетов 5-го поколения F-35. А курс лиры упал до исторического минимума.

Пастор Эндрю Брансон обвиняется турецкими властями в том, что он участвовал в неудавшемся госперевороте в 2016 году, и содержится сейчас в турецкой тюрьме. Американские власти считают пастора полностью невиновным.