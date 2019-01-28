«Никаких указаний сверху не было»: в Саратове уволили чиновницу, ответственную за привлечение учителей к уборке снега

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района Надежду Минаеву. Именно в её подчинении находилась школа №95, где 25 января учителя убирали снег на 20-градусном морозе. Власти города отметили, что никаких распоряжений об организации такого субботника от них не поступало: районная администрация и руководство учебного заведения самостоятельно приняли решение об уборке территории.

Фотография женщин-учителей, убирающих в мороз снег лопатами в мешки, стала распространяться в социальных сетях утром 26 января и сразу вызвала возмущение пользователей.

«Учителя тем временем на субботнике, и за что им это? В XXI веке в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать», — гласила подпись к снимку.

Впоследствии один из пользователей соцсети опознал на фотографии двор саратовской школы №95.

В администрации города эту информацию подтвердили, и по факту происшествия была инициирована служебная проверка. По её итогам было принято решение об увольнении начальника отдела образования администрации Октябрьского района Надежды Минаевой, в подчинение которой находится школа №95. Кроме того, директору образовательного учреждения Ирине Пархоменко и заместителю главы администрации района по социальной сфере был вынесен выговор.

Глава Саратова Михаил Исаев в беседе с местными журналистам заявил, что данные меры должны стать уроком для других директоров и чиновников, «которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам».

«В ходе разбирательств было установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — указывается в пресс-релизе местных властей.

В мэрии пояснили, что указанный субботник состоялся в пятницу, 25 января. Из-за сильнейшего снегопада, произошедшего накануне, преподавательский состав был привлечён к уборке снега.

«В этот день в школе не было занятий, их заранее отменили из-за морозов и плохих погодных условий, — рассказала RT начальник отдела по связям со СМИ саратовской администрации Татьяна Плющева. — На данный момент мы не располагаем информацией, сколько педагогов принимали участие в этом мероприятии».

По её словам, уборка снега во дворе школы №95 была организована по инициативе руководства этого образовательного учреждения и районной администрации.

«Никаких указаний от города «сверху» здесь не было. В тот день мэрия не участвовала в организации каких-либо субботников и других аналогичных мероприятий», — заключила она.

Без всякого принуждения

Спустя два дня после «субботника» на региональном портале «Лица губернии» было опубликовано анонимное обращение от якобы преподавательского состава школы на имя областного министра образования Ирины Седовой.

В своём письме пользователь «Учителя» выступил в защиту руководства образовательного учреждения, заявив, что в уборке снега педагоги участвовали исключительно на добровольной основе.

«Администрация школы нас не вынуждала этого делать. В этот день у нас по погодным условиям отменили занятия, и тогда у коллектива и родилась идея помочь городу и родной школе. Убирались мы меньше часа и никто не замёрз ничуть. В субботнике приняли участие те, кто захотел и кому позволяет здоровье», — говорится в обращении.

Автор письма также подчеркнул, что учителя школы готовы «без всякого принуждения и по собственному желанию» снова выйти на аналогичный субботник в случае необходимости. Возникший резонанс вокруг этого инцидента он объяснил желанием журналистов заполучить «дешёвые сенсации и хайп».

В самой школе, впрочем, комментировать RT сложившуюся ситуацию отказались.

Аномальные снегопады

Скандал вокруг субботника в школе №95 произошёл на фоне аномально снежной зимы в Саратовской области. В беседе с RT в мэрии города со ссылкой на синоптиков рассказали, что только за минувший декабрь в городе выпала трёхмесячная норма осадков.

«В январе сильные снегопады продолжились. Всё это сильно усложняет ситуацию с уборкой города, — отмечает Плющева. — Согласно данным метеослужб, такое количество осадков в регионе было зафиксировано последний раз двадцать три года назад, в 1986 году».

По её словам, за всю прошлую зиму муниципальные службы города вывезли из Саратова около 300 тыс. кубометров снега. К концу января местные коммунальщики уже значительно превысили прошлогодний показатель. При этом метеорологи прогнозируют снегопады и в феврале.

«Мы активно привлекаем технику сторонних организаций для вывоза снега с территории города, — продолжила Плющева. — К сожалению, муниципальные службы города не располагают достаточным автопарком спецтехники, чтобы справиться с таким объёмом снега».

Аномальные погодные условия привели к значительному ухудшению ситуации на дорогах Саратова. Ещё в начале января на сайте Change.org появилась петиция местных жителей с призывом к введению чрезвычайного положения в связи с сильнейшими осадками.

В тексте обращения указывается, что в результате снегопадов автомобильное движение в городе фактически оказалось парализованным. По мнению авторов, власти города оказались неготовыми к таким погодным условиям. К настоящему моменту под данной петицией подписались более 30 тыс. человек.

Саратовские чиновники наличие транспортных проблем в городе признали, однако заявили, что ситуация находится под контролем мэрии.

«Действительно, снегопады привели к сужению дорожного полотна, и сейчас мы наблюдаем заторы на тех участках, где пробки бывают и в летний период, — пояснила Татьяна Плющева. — Все эти участки мы знаем. В настоящее время администрация готовит новую дорожно-транспортную схему, благодаря которой эта проблема может быть разрешена в течение ближайших лет».