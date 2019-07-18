«Никаких угроз безопасности»: что известно об отключении трёх блоков Калининской АЭС

Одна из крупнейших атомных электростанций России — Калининская АЭС — должна вернуться к номинальному режиму работы в течение двух суток после проведения ряда регламентных процедур. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя отключение трёх из четырёх энергоблоков из-за короткого замыкания на одном из трансформаторов. По словам специалистов, остановка генерации энергии произошла в автоматическом и штатном режиме, что говорит о нормальной работе системы обеспечения безопасности на АЭС. При этом, несмотря на отключение трёх энергоблоков суммарной мощностью 3000 МВт, потребители не ощутили никаких последствий благодаря оперативному введению в работу резервных мощностей. Радиационный фон на Калининской АЭС и в Тверской области в целом также находится в норме, а жителям региона ничего не угрожает.

Одна из крупнейших атомных электростанций России — Калининская АЭС — должна выйти на штатный режим работы в течение двух суток. Об этом сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, комментируя ситуацию с отключением трёх энергоблоков АЭС.

«Необходимо провести некоторые регламентные процедуры. Скорее всего, в течение двух суток будет выведена на номинальную мощность», — заявил Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в энергосистеме страны достаточно резервных мощностей, поэтому никаких последствий для потребителей от инцидента не было и не ожидается.

«Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы», — отметил специалист.

Напомним, что отключение первого, второго и четвёртого энергоблоков расположенной в Тверской области Калининской АЭС произошло рано утром 18 июля. Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов на распределительном устройстве отключились две высоковольтные ЛЭП, после чего от сети были отключены энергоблоки №1, 2 и 4.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», — сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров подтвердил РИА Новости, что жителям региона ничего не угрожает​​​.

«Необычность в том, что отключены сразу три блока. Но такая ситуация предусмотрена проектом атомной станции. В таких случаях автоматика без участия оператора отключает блоки. И в данном случае она сработала чётко. Никаких угроз безопасности населения ситуация не несёт», — пояснил он.

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Ситуация под контролем

Комментируя ситуацию, в Минэнерго сообщили, что одновременное отключение трёх энергоблоков Калининской АЭС суммарной мощностью 3000 МВт произошло в 05:02. Кроме того, третий блок станции снизил нагрузку с 1061 МВт до 476 МВт.

В 05:13 поступила команда в минимально возможный срок включить в работу блоки Конаковской, Рязанской, Каширской, Шатурской, Киришской и Заинской ГРЭС, а также блок ГРЭС-24.

Спустя 24 минуты после короткого замыкания частота в Единой энергосистеме России была восстановлена до величины 49,95 Гц (минимальное значение частоты после инцидента составило 49,821 Гц при норме 50,00±0,05 Гц). Однако никаких последствий для конечных потребителей не было.

В правительстве Тверской области подтвердили ТАСС, что энергоснабжение потребителей ведётся в штатном режиме, а ситуация держится под контролем. Не отключавшийся третий энергоблок станции работает на три четверти номинальной мощности — 750 МВт.

«Энергоснабжение потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле», — сообщили в пресс-службе.

На АЭС прибыла комиссия Министерства энергетики РФ. Расследованием на месте займётся комиссия Ростехнадзора.

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Короткое замыкание

Директор Департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрей Тимонов пояснил, что энергоблоки были остановлены по проектному алгоритму, поскольку после короткого замыкания и отключения двух ЛЭП станция потеряла возможность распределять вырабатываемую энергию — и её мощность автоматически была снижена за счёт отключения энергоблоков.

Тимонов также заверил, что четвёртый энергоблок может вернуться к работе в любой момент.

«Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме», — пояснил представитель «Росэнергоатома».

В пресс-службе «Россетей» сообщили, что в результате инцидента оборудование компаний группы не пострадало, а также подтвердили, что благодаря штатно сработавшим средствам автоматической защиты и профессиональным действиям персонала нарушений электроснабжения потребителей не было.

РИА Новости

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Отключение в штатном режиме

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT пояснил, что сам факт отключения в потенциально опасной ситуации говорит лишь о том, что всё работает по плану, поэтому беспокоиться не о чем.

«В целом эта ситуация показывает, что система обеспечения безопасности на АЭС работает хорошо. Если у вас некуда поставлять электроэнергию, получается, если у вас ЛЭП отключились, и вы её передавать не можете, соответственно, надо остановить генерацию», — сказал эксперт.

«То, что это остановилось в автоматическом, штатном режиме, это показывает надёжность системы безопасности АЭС, что всё в порядке», — подчеркнул специалист.

По оценке Юшкова, не должно возникнуть никаких проблем с энергообеспечением региона, массовых отключений электричества тоже ожидать не стоит, ведь во всех регионах есть резервные станции. Кроме того, в летние время нет большого потребления электричества, а умеренные температуры исключают необходимость использования кондиционеров.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, со своей стороны, отметил, что отключение линий электропередач такой мощности (750 кВ) происходит нечасто.

«С точки зрения отключения энергооборудования — это всё логично. То есть когда отключается линия электропередач, то автоматика отключает энергоблоки для того, чтобы не было перегрузки энергосистемы», — сообщил он RT.

Калининская атомная электростанция расположена на южном берегу озера Удомля Тверской области. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. В 2018 году АЭС заняла первое место по выработке электроэнергии, она составила порядка 35 млрд кВт⋅ч