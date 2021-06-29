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«Никаких соусов»: британский десантник высмеял завтрак НАТО в украинской столовой

29 июня 2021, 18:55  •  279 • Украина

Британский десантник высмеял еду, которую дают военным НАТО на учениях Sea Breeze-2021 на Украине. Соответствующий пост военный разместил в своем Instagram.

«Добро пожаловать на See Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас для вас такой же изысканный напиток, что был в прошлые три раза, немного обыкновенной гречки, сосиска, нарезанный огурец и два ломтика помидора. Никаких соусов. Вкуснота!» — такой подписью военный снабдил фотографию еды.

В комментариях пользователи посочувствовали британцу, некоторые даже предложили выслать ему соус.

Учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В них планируется задействовать около трех тысяч военных, 30 кораблей и 30 воздушных судов. Маневры пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

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