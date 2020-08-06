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Никаких следов: "Ледниковое предсказание" сбылось раньше, чем ожидали

06 августа 2020, 19:50  •  171 • В мире
"Ледниковое предсказание" сбылось раньше, чем ожидали. Учёные посмотрели на вершины гор. Там нет никаких следов снежных шапок.
Учёные из Национального центра данных по снегу и льду Колорадского университета в Боулдере заявляли, что в заливе Святого Патрика в Арктике, на севере Канады, через несколько лет исчезнут ледяные шапки. "Ледниковое предсказание" сбылось раньше. Ожидали, что процесс растянется минимум на пять лет. Понадобилось всего три.
По мнению исследователей, причиной является изменение климата. Были тщательно проанализированы снимки, которые сделали усовершенствованным космическим радиометром, измеряющим тепловое излучение и отражение на спутнике NASA Terra. В заливе Святого Патрика нет никаких следов ледяных шапок.
Несколько лучше обстоит дело с ледяными шапками Мюррея и Симмонса. Они находятся на чуть большей высоте. Но и они вскоре могут исчезнуть.

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