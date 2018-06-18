«Никаких шансов»: почему Порошенко заявил о намерении препятствовать строительству «Северного потока — 2»

Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет препятствовать строительству «Северного потока — 2», заявил президент Украины Пётр Порошенко. По его оценке, Украина будет терять почти $3 млрд в год, поскольку резко снизятся доходы Киева от транзита топлива. Польша также выступает против газопровода, однако аналитики указывают на абсурдность такой позиции: Европа в любом случае закупает российский газ, а как он поступает в ЕС, уже не так принципиально. Опрошенные RT эксперты уверены, что антироссийские инициативы Киева и Варшавы не найдут поддержки у европейских партнёров, которые видят в «Северном потоке — 2» исключительно экономический проект и нуждаются в надёжном маршруте для транзита топлива.

Украина намерена создать в Евросоюзе группу, которая будет препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко.

«Почему остановка проекта «Северный поток — 2» чрезвычайно важна для Украины? Потому что он строится не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», — уверен он.

Чому зупинка проекту «Північний потік-2» надзвичайно важлива для України? Бо він будується не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію, а щоб залишити Україну без грошей на фінансування нашої оборони.



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По его мнению, строящийся газопровод — «абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины». По его оценке, реализация проекта заберёт из бюджета Украины почти $3 млрд.

Как заявил президент Украины, Киев ведёт активные переговоры с Берлином и приглашает Германию учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. «Но условие участия — остановка «Северного потока — 2», — подчеркнул Порошенко, добавив, что партнёры из США тоже «настроены решительно».

Украинский лидер не конкретизировал, каким образом он намерен добиться задуманного, но выразил надежду на успех мероприятия.

«Пугающие жесты»

По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Киев осознаёт, что ему ничего не удастся сделать с прокладкой газопровода. При этом Украина имитирует борьбу за экономические интересы, потому что понимает: разрыв отношений с Россией в газовой сфере сильно ударит по бюджету страны.

«Понятно, что на Украине будут каждый день выпускать абсолютно дурацкие заявления для того, чтобы просто создавать видимость деятельности по защите собственных интересов. Уже давно ясно, что у них нет никаких шансов сохранить транзит в тех объёмах, которые им необходимы, а это означает, что их газотранспортная система придёт в окончательный упадок. Поэтому сейчас и делаются все эти пугающие жесты», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом всё же есть страны, которые поддерживают позицию Киева. Они пытаются политизировать международный проект «Северный поток — 2», критикуя Россию, говорит Сергей Правосудов.

«С Порошенко сейчас солидарны только страны Балтии и Польша. Но к проекту они не имеют никакого отношения и слушать их не будут. Россия, в свою очередь, уже давно не опасается таких его заявлений. Он их каждый день делает. А страны как давали разрешения (на прокладку труб по своей территории. — RT), так и дают», — заключил он.

Возражения Польши

Варшава также выступает против реализации газового проекта. Польша требует, чтобы ЕС ускорил работу над изменениями в газовой директиве, которая усложнит строительство «Северного потока — 2». Об этом «Польскому радио» заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

Как поясняет издание, в ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила внести поправки в документ, но Болгария, которая руководила работами ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы. В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определённые нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к перекачке топлива, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

С 1 июля президентство в ЕС перейдёт к Австрии, и, по словам польского министра, Варшава ожидает от австрийцев «объективности, а не защиты собственных интересов».

«Это результат тяжёлой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов... Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», — заключил Михал Куртыка.

«Инструмент США»

Как пояснил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в данной ситуации Варшава преследует не свои интересы, а выполняет поручение Вашингтона.

«Польша известный противник «Северного потока — 2». Она, по сути, является инструментом Соединённых Штатов в борьбе против этого проекта. Они уже заявляли, что «Северный поток — 2» сократит конкуренцию на европейском рынке, поэтому его нельзя строить, ведь это приведёт к монополизации. В реальности всё, конечно, не так, потому что по «Северному потоку — 2» пойдёт тот же газ, который и сейчас идёт в Европу, просто изменится маршрут доставки», — пояснил эксперт.

Кроме того, отсутствие веских аргументов в заявлениях Варшавы также заставляет усомниться в их правомерности. «Польша сейчас говорит, что если будет построен «Северный поток — 2», то сразу же Россия захватит Украину. Почему? Этого они не объясняют. В Варшаве пытаются политизировать этот проект, уверить всех, что он нарушает всевозможные нормы. Время показывает, что у них не получается», — заключил Юшков.

Напомним, международный проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Латвия, Литва и Польша заявляли, что не одобряют строительство «Северного потока — 2». В России же призывают не политизировать газопровод, а воспринимать его исключительно как экономический проект.