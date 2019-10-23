Никаких шагов: РФ не видит прогресса по «нормандскому формату»

Москва считает, что Киев не предпринимает никаких шагов для проведения саммита в «нормандском формате», сказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам,

с украинской стороны до сих пор наблюдается противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера».

К тому же, не выполняются договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, как это было согласовано ранее, сказал представитель Кремля. Но именно эти пункты Россия выдвигала как условия для возобновления переговоров, напомнил он.

Незадолго до заявлений Пескова президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна выполнила все условия для проведения нового саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция). «Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — сказал он на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Главы государств согласились, что сегодня «нормандский формат» — ключевой для прекращения боевых действий на Украине, поэтому встречу необходимо провести в ближайшее время. «Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — подчеркнул украинский лидер.

За день до этого Песков сообщил, что подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись, поскольку одна из сторон постоянно меняет свою запросную позицию. Из-за этого сроков проведения саммита пока нет и быть не может, пояснил он.

Сам президент России Владимир Путин 21 октября обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщали на сайте Кремля. Диалог состоялся по инициативе французской стороны.

Главы государств согласились, что минские соглашения — это безальтернативный план для разрешения конфликта в Донбассе.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе», — указали в сообщении. В частности, имелись в виду разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Российский лидер подчеркнул, что к проведению саммита необходимо тщательно подготовиться, чтобы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений.

«Нормандская четверка» состоит из руководителей России, Украины, Германии и Франции, которые ищут пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах они договорились о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске и подписали минские соглашения. Этот документ, в частности, предусматривает незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также начало диалога о проведении местных выборов. Кроме того, по этим соглашениям, на территориях самопровозглашенных республик должны возобновиться выплаты пенсий. Власти Украины должны принять документ об особом статусе региона и закон, запрещающий преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц.

С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента главным достижением участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины стало подписание «формулы Штайнмайера» 1 октября. Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Стороны также согласовали график разведения войск.

Но, как стало ясно позже, ожидаемого эффекта добиться не удалось — процесс разведения сил и средств, запланированный на 7 октября, был сорван.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичом в Киеве объяснил, что это произошло из-за срыва режима тишины.

«Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — напомнил он.