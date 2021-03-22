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Никаких привилегий: 86-летнему экс-королю Бельгии пришлось постоять в очереди на прививку

22 марта 2021, 09:30  •  86 • В мире
Бывший монарх Бельгии Альберт II, отец ныне правящего короля Филиппа, получил вакцину от коронавируса. На опубликованных в Сети фото видно, что 86-летний экс-король ожидает своей очереди на прививку вместе с простыми гражданами.
Вместе с Альбертом II вакцину от коронавируса получила и его супруга, 83-летняя королева-консорт Паола. Как пишет Reuters, члены бельгийской королевской семьи сделали прививку от COVID-19 в минувший четверг. Препарат им ввели в центре вакцинации в Хейзеле в Брюсселе.
Королевский дворец также официально подтвердил информацию, что отец правящего монарха получил вакцину.
Король Альберт II правил Бельгией 20 лет, пока в 2013 году добровольно не передал трон своему сыну. У 86-летнего экс-монарха трое детей, также в 2020 году стало известно, что титул наследницы присвоен внебрачной дочери короля Альберта.
Альберт приходится дальним родственником королеве Великобритании Елизавете II, которая в январе этого года также сделала прививку от коронавируса вместе со своим супругом, принцем Филиппом. Как и бельгийский монарх, Её Величество получила вакцину в порядке общей очереди, без каких бы то ни было привилегий.

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