«Никаких претензий не поступало»: Минобороны РФ отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта

Российский Су-35 в течение полутора часов совершил три «перехвата» разведывательного самолёта США Boeing P-8 Poseidon над акваторией Средиземного моря, утверждает пресс-служба 6-го флота американских ВМС. При этом, по мнению Вашингтона, одно из взаимодействий было «небезопасным»: российский истребитель якобы создал риск для пилотов и членов экипажа американской военной техники. В Минобороны РФ отвергли претензии США, указав, что все полёты осуществлялись ВКС в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Министерство обороны России отвергает обвинения американских военных в якобы «небезопасном перехвате» разведывательного самолёта ВМС США Boeing P-8 Poseidon, который произошёл днём 4 июня в воздушном пространстве над Средиземным морем.

«Все полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве указали, что российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим обнаружили над нейтральными водами Средиземного моря примерно в 12:30 мск 4 июня воздушный объект, приближающийся к пункту материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе. В связи с этим в воздух поднялся истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО.

«Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon. После того как американский самолёт изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу», — поясняют российские военные.

Между тем около 15:41 мск патрульный противолодочный самолёт ВМС США вновь взял курс на Тартус, сообщают в военном ведомстве.

«В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолёт, пока Р-8А не изменил направление полёта и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства», — уточнили в Минобороны РФ.

Заметим, что ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что самолёт P-8A Poseidon, совершавший полёт в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 «в течение 175 минут». При этом представители американских Военно-морских сил в Европе и Африке расценили первое и третье взаимодействие как «безопасные», а второе сочли «небезопасным». Причина в том, что Су-35, как утверждают американские военные, пролетел на высокой скорости непосредственно перед патрульным противолодочным самолётом, создав риск для пилотов и членов экипажа.

«Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второго взаимодействия. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут», — пояснили в 6-м флоте.

Американские военные утверждают, что Boeing P-8А Poseidon совершал полёт в соответствии с международным правом и не провоцировал подобные действия с российской стороны. В этой связи Москву призвали к поведению в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов.

«Хотя российский самолёт действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Небезопасные перехваты повышают риск просчётов и возможность столкновения в воздухе», — пояснили представители ВМС США.

Ранее, в конце апреля, посол Соединённых Штатов в России Джон Ханстман пригрозил Москве действиями двойной авианосной группы ВМС США в Средиземном море. По его словам, американские корабли «представляют собой 100 000 тонн международной дипломатии» и призваны показать российской стороне, что ей следует изменить своё якобы «дестабилизирующее поведение» на международной арене, если она хочет улучшить отношения с Вашингтоном.

Воздушные перехваты

С начала года зафиксировано уже несколько инцидентов в воздушном пространстве, когда российской авиации приходилось совершать перехват иностранных военных самолётов, приближавшихся к границам РФ из международного воздушного пространства.

Так, в марте российские истребители Су-27 трижды осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Заметим, что B-52H, или Stratofortress, является одним из основных средств воздушного компонента ядерной триады Соединённых Штатов. Самолёт поступил на вооружение американских вооружённых сил в 1955 году, после чего неоднократно модернизировался. Современные версии бомбардировщика способны нести управляемые атомные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Первый инцидент произошёл 15 марта, тогда B-52 совершал полёт с включённым транспондером «параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации». Спустя некоторое время после того, как его взяли на сопровождение системы противовоздушной обороны РФ, самолёт развернулся в обратную сторону. Согласно данным сервиса мониторинга полётов PlaneRadar, маршрут американского самолёта проходил близ границ Польши и Калининградской области.

Второй случай был зафиксирован 23 марта, когда российские истребители Су-27 дважды за сутки осуществляли сопровождение B-52H ВВС США.

«Во время полёта экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков», — отмечали в Национальном центре управления обороной РФ.

Как свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда», за неделю с 24 по 31 мая 21 летательный аппарат провёл разведку возле границ РФ. При этом истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны шесть раз поднимались в воздух.

«Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — поясняется в материале.