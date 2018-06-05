«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины

В России намерены начать производство тяжёлого транспортного самолёта на базе Ан-124 «Руслан». Об этом заявил генеральный директор авиационного комплекса «Ил» Алексей Рогозин. Отмечается, что отечественная машина получит современную авионику, бортовое оборудование и двигатели. При этом новый лайнер планируют создать без участия украинского ГП «Антонов», занимавшегося разработкой «Русланов» ранее. По мнению экспертов, модернизированные Ан-124 будут востребованы в войсках и на рынке грузовых перевозок.

Авиационное предприятие «Ил» рассматривает возможность возобновить выпуск тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 «Руслан», но в новом облике. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Рогозин. Он подчеркнул, что лайнеры подобного класса востребованы во всём мире.

«Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске (завод «Авиастар-СП»). Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — рассказал Рогозин.

С аналогичным заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. Эксперт пояснил, что Россия может начать серийное производство нового транспортного самолёта, сконструированного на базе «Руслана».

Ан-124

© airline.volga-dnepr.com

«Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели... База Ан-124, но практически это будет другой самолёт», — сообщил Сытник.

По его словам, проект тяжёлого транспортного самолёта станет полностью российской разработкой. Машина получит новое название из-за «существенных изменений».

«Русское чудо»

Созданный в 1980-е годы Ан-124 до сих пор остаётся самым крупным грузоподъёмным самолётом в мире. В разработке «Руслана» участвовали десятки советских предприятий, но главным интеллектуальным центром считается ОКБ им. О. К. Антонова. Первый полёт машины состоялся 24 декабря 1982 года. Армия начала получать самолёты в 1987 году.

В мае 1985 года «Руслан» дебютировал на международном аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. Западные журналисты были поражены манёвренностью огромной летающей птицы, окрестив её «русским чудом».

«Русланы» серийно производились в течение 20 лет. С 1984 по 2004 году было выпущено 55 машин. Две трети самолётов были произведены на Ульяновском авиастроительном заводе (сейчас — АО «Авиастар-СП», входит в Объединённую авиастроительную корпорацию).

Россия является основным эксплантатом «Русланов». 16 машин стоят на вооружении ВВС, 12 машин составляют парк грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», 8 машин эксплуатирует госавиакомпания «224-й лётный отряд». Украина использует только 7 Ан-124.

«Руслан» создавался прежде всего для нужд вооружённых сил СССР. Советской армии требовалась транспортная машина, которая способна перебрасывать на дальние расстояния мобильные ракетные комплексы, тяжёлую военную технику, самолёты и вертолёты.

Тем не менее Ан-124 получил достаточно широкое распространение в гражданской авиации. Самолёт считается одной из лучших в мире машин для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов благодаря удобной конструкции грузового отделения.

Ан-124 на сирийской авиабазе Хмеймим

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Важным преимуществом «Руслана» является показатель удельной нагрузки на грунт. 12 пар шасси этой уникальной машины обеспечивают оптимальное распределение давления на аэродромное покрытие. При массе до 405 тонн «Руслан» может приземляться на взлётно-посадочные полосы, не предназначенные для крупных самолётов.

Универсальность Ан-124 подтверждается его активным использованием российской армией в рамках проведения сирийской операции, а также коммерческим успехом компании «Волга-Днепр», которая доставляет грузы по всему миру.

Несостоявшаяся кооперация

Идея возобновления выпуска Ан-124 обсуждается в России с середины 2000-х годов. Россия рассчитывала на производственную кооперацию с украинской компанией «Антонов». Предполагалось, что основным приоьретателем «Русланов» станет компания «Волга-Днепр».

Однако договорённость между Москвой и Киевом о совместном выпуске Ан-124 была достигнута только в декабре 2013 года. Амбициозные планы похоронил госпереворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года. ГП «Антонов» разорвал все экономические связи с РФ.

Украинские власти неоднократно предъявляли России претензии из-за того, что ульяновский завод занимался ремонтом и модернизацией «Руслана» без согласования с «Антоновым». Москва настаивает, что не нарушала интеллектуальные права.

Ранее в интервью «Эха Москвы» командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов заявил, что Ан-124 нельзя назвать исключительно украинской разработкой, так как самолёт создавало множество предприятий СССР.

Мнение Юрия Бенедиктова поддержал Юрий Сытник. Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации считает, что «наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские».

«Ан-124 — это детище советской авиастроительной промышленности, никаких особых прав на машину у Киева нет. В конце концов, Украинапроводит модернизацию своего вертолётного парка, не спрашивая разрешения Московского завода имени Миля», — отметил в беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

По мнению эксперта, Ан-124 действительно является очень востребованной машиной. Однако специалистам «Авиастар» придётся приложить немало усилий, чтобы начать выпуск нового транспортного самолёта. Как полагает Дрозденко, машина на базе Ан-124 должна стать более экономичной.

Самолёт «Руслан» российской компании-перевозчика «Волга-Днепр»

globallookpress.com

© Karl-Josef Hildenbrand

«У «Руслана» невероятно удачная конструкция, но начинка машины, конечно, нуждается в замене. Я имею в виду бортовое оборудование и грузовое отделение. Ведь сейчас нередко перевозятся объёмные, но не тяжёлые грузы. Машина с такими характеристиками России однозначно нужна», — подчеркнул Дрозденко.

Собеседник RT считает, что «Авиастар» будет выпускать, по сути, новую машину. По словам Дрозденко, у «Авиастара» достаточно производственных мощностей для налаживания серийного производства тяжёлых транспортных самолётов.

«Я очень надеюсь, что вопрос о выпуске обновлённой версии Ан-124 решится положительно и в самые короткие сроки. Потребуется большие капиталовложения и немало времени. Но других вариантов у нас нет. Слишком долго Россия ориентировалась и оглядывалась на Украину», — подытожил Дрозденко.