Никаких «посмотрим»: спецпредставитель Трампа пояснил его слова о Крыме

Вашингтон не планирует признавать Крым частью России. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер. Таким образом он прокомментировал слова Дональда Трампа, ранее ответившего на вопрос о признании полуострова российским: «Посмотрим». В Госсовете Крыма противоречивой риторике Белого дома не удивились. По мнению депутата Владислава Ганжары, американский лидер вряд ли ставит под сомнение действующую юрисдикцию региона, однако его политическое окружение не допустит никаких перемен в позиции Соединённых Штатов по этому вопросу. Такая политика предоставляет «ястребам» в администрации Трампа и конгрессе предлог для дальнейшего давления на Москву, отмечают эксперты.

Зрители во время генеральной репетиции военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в городе-герое Севастополе, 2015 год © Василий Батанов / РИА Новости

В Вашингтоне пояснили слова Дональда Трампа о возможности признания Крыма частью России. По утверждению спецпредставителя президента США по вопросам Украины Курта Волкера, СМИ сделали неправильные выводы из ответа главы Белого дома. на вопрос о признании полуострова российским регионом. Тогда, напомним, Трамп заявил: «Посмотрим».

«Американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма» — сказал Волкер в интервью немецкому телеканалу OstWest.

Он также добавил, что позицию Вашингтона уже раскрывали советник по национальной безопасности президента Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сказав, что «США не планируют признавать российскую аннексию» полуострова.

Говоря об американской позиции по данному вопросу, Волкер подчеркнул, что «Украина знает, что США очень поддерживали её в вопросах восстановления суверенитета страны, её территориальной целостности и мира, особенно в районах Восточной Украины, где продолжаются бои».

«Я бы, возможно, повёл себя по-другому»

Между тем Дональд Трамп не раз высказывался о Крыме. Еще в рамках предвыборной гонки он говорил о необходимости признать полуостров частью России и пересмотре двусторонних отношений. Однако в скором времени после избрания он начал выражаться резче. Так, в первой половине июня он дважды высказал мнение, что бывший президент США, Барак Обама «позволил России присоединить Крым». Тогда же он отметил, что он бы, возможно, «повёл себя по-другому».

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня... президент Обама потерял Крым... потому что Путин не уважал президента Обаму», — заявил он.

Однако в этом году на саммите G7 8-9 июня, по данным американских СМИ, Трамп вновь вернулся к заявлениям о принадлежности Крыма России. Сара Сандерс, которую попросили прокомментировать это высказывание, не подтвердила и не опровергла эти слова.

«Мне о таком комментарии (Трампа. — RT) неизвестно. Я знаю, об этом сообщали, но я не намерена комментировать частные переговоры, в которых я не принимала участия и о которых у меня нет информации», — сказала она в ходе брифинга.

«Он действительно искренен»

Американская сторона продолжит вести политику ограничительных мер вне зависимости от позиции Дональда Трампа, сказал в интервью с RT политолог Иван Мезюхо.

«Американцы не собираются упускать из вида тему Крыма, которая позволяет в любой момент проделывать санкции и даже увеличивать санкционный напор на нашу страну, когда им это вздумается», — пояснил эксперт

В исторической перспективе можно рассчитывать на потенциальное ослабление санкционного режима в отношении Крымского полуострова, но не на признание США его частью России, считает Мезюхо. По мнению эксперта, на сегодняшний день не в полномочиях американского президента решать вопрос антикрымских санкций, и глава Белого дома существенно ограничен в своих действиях в отношении России.

«Продление санкций США и ЕС в отношении региона на сегодняшний день уже никак не отражается на жизни крымчан. На самом деле вопрос признания Крыма сейчас можно рассматривать как чисто политический», — заключил политолог.

В том, что Трамп готов согласиться с принадлежностью Крыма России, уверен депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Но одно дело иметь частное мнение и совсем другое — политическое решение.

«Говоря об искренности Трампа относительно его представлений о принадлежности Крыма, думаю, что здесь он действительно искренен. У него есть понимание сложившейся ситуации, которая заключается в том, что республика — часть России и здесь не может быть никаких обсуждений. Уверен, что в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и господина Трампа крымская тема даже стоять не будет. Ведь у самого американского лидера есть понимание, что Крым — вопрос закрытый. А риторика некоторых государств и отдельных политических лидеров Запада или соседней Украины не имеет никакого значения», — отметил депутат в беседе с RT.

При этом он напомнил, что в рамках предвыборной программы Дональд Трамп говорил о необходимости сесть за стол переговоров с Россией. Однако, попав в условия, когда «любые его действия как на внешней, так и на внутренней арене американские элиты пытаются использовать против него», он начал говорить «абсолютно другие слова».

Детские лагеря нацистов

В рамках интервью немецкому телеканалу, спецпредставитель президента США также затронул тему нацизма на Украине. Несмотря на тот факт, что украинские националистические организации периодически становятся участниками погромов и актов насилия, до этого момента представители Запада избегали разговоров об этом.

«Про ультраправые группы и ультраправую идеологию. Это присутствует на Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас в праве иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место», — сказал он.

При этом Волкер отметил, что этим проявлениям надо сопротивляться и добавил, что «важно, чтобы власти Украины это (национализм. — RT) тоже осуждали»

Марш националистов в Киеве, 14 октября 2017

© Gleb Garanich/Reuters

Об опасности националистических взглядов на Украине писал ранее и американский аналитический центр Atlantic Council. В своей статье организация рассказывает о сотрудничестве праворадикальных группировок и властей. Так, они ссылаются на сообщения украинских СМИ о транше украинского Министерства по делам молодёжи и спорта в размере $17 тыс. нацистской организации С14. Автор статьи, Джон Коэн, называет это опасным примером попустительства или даже прямым поощрением ультраправого насилия.