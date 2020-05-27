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Никаких послаблений на праздники? Собянин объяснил принцип снятия ограничений в Москве

27 мая 2020, 02:55  •  38 • Политика
Решения о снятии или смягчении ограничений не принимаются "к праздникам", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что всё зависит от эпидемиологической ситуации в городе.
Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил разочаровать тех, кто ожидал смягчения или отмены коронавирусных ограничений в столице "к праздникам". Глава города объявил, что соответствующие решения принимаются только исходя из эпидемиологической ситуации.
"Решения о снятии или смягчении ограничений не принимаются "к праздникам", сначала нужно быть уверенным, что ситуация позволяет это сделать", - написал Собянин на своём официальном сайте.
Вместе с тем он отметил, что есть основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу. Пока же правительство Москвы приняло три пакета поддержки московских бизнесменов на общую сумму 85 миллиардов рублей.
Также Собянин рассказал, что власти Москвы освободят газетные киоски от платы за право на осуществление торговли на три месяца. Кроме того, будет оказана поддержка частным медицинским организациям.

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