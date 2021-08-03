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«Никаких подвижек в политике Вашингтона мы не видим»: Антонов оценил позицию Госдепа по ситуации с дипмиссиями РФ и США
03 августа 2021, 14:00 • 65 • В мире
Американские власти вводят представителей СМИ и общественность в заблуждение относительно работы дипломатических представительств России и США. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, объяснившего требование к 24 российским дипломатам покинуть Соединённые Штаты. Посол подчеркнул, что попытки Вашингтона переложить всю вину за дипломатический кризис на Москву вызывают недоумение. В частности, Антонов заметил, что десятки сотрудников российской дипмиссии и членов их семей ожидают решения по визам, некоторые из них — больше года. В то же время Москва только за последние дни выдала разрешение на въезд 22 американцам для работы в посольстве в Москве. Дипломат вновь призвал Вашингтон к конструктивному подходу в решении сложившихся проблем.
Анатолий Антонов AFP © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Американская сторона вводит в заблуждение представителей СМИ относительно ситуации вокруг работы дипломатических представительств России и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавние высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
«Если послушать господина Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьёзному разговору с журналистами и ввёл их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — сказал Антонов.
Он заметил, что именно Вашингтон на протяжении многих лет последовательно проводит политику по сознательному ухудшению жизни и условий работы российских дипломатов в США. В частности, посол напомнил о захвате дипломатической собственности и высылке сотрудников с лимитом на сборы в 72 часа.
По словам дипломата, Вашингтону никто не запрещает заполнить установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России — в Москве ждут визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал». Российский посол также заявил, что попытки американцев обвинить во всём РФ, а самим предстать в «белых фраках» вызывают недоумение.
«Мы действуем чётко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в Госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции ноль», — подчеркнул Антонов.
Так, более 140 человек, включая членов семей сотрудников диппредставительств, ожидают от Вашингтона решения по визовым вопросам, некоторые из них — больше года. Ещё более 30 новых работников не могут въехать в США, поскольку им не выдают визы: «Более того, практикуется аннулирование и действующих разрешений на въезд».Также на russian.rt.com «Абсолютная архаика»: Захарова указала на подрыв США своей консульской работы в России
Вместе с тем российская сторона только за последние дни выдала 22 визы американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, а в ответ США только продлили визу для советника-посланника.
«Как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнёры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договорённостью», — заметил Антонов.
Россия выступает за равноправный взаимоуважительный диалог с учётом обоюдных интересов и готова оставить в прошлом дипломатический конфликт 2016 года, хоть и продолжит добиваться возвращения захваченной собственности. При этом Москва предлагает использовать тактику «малых шагов» в вопросе обнуления ранее введённых мер, если Вашингтон не готов к взаимному обнулению всех мер и контрмер, заявил Антонов.
«Вопреки пониманиям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жёсткой политике США мы не видим. Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях», — констатировал посол.Также на russian.rt.com «Предтеча этого — недружественные действия Вашингтона»: в России прокомментировали решение посольства США по визам
В воскресенье, 1 августа, журнал National Interest опубликовал интервью с Анатолием Антоновым, в котором тот сообщил, что Вашингтон в декабре 2020 года передал Москве список из 24 российских дипломатов, которым придётся покинуть территорию США до 3 сентября 2021-го из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов из РФ тремя годами. По словам посла, подобный временной лимит «не применяется в отношении никакой другой страны».
В ответ на это глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что характеристики, данные Антоновым по этой ситуации, неточны.
«Трёхлетний лимит срока действия виз для россиян — не новость. Как вы, наверное, догадываетесь, когда срок действия виз подходит к концу, от людей ожидается, что они покинут страну, или подадут заявку на продление. Вот о чём здесь речь», — сказал он.
Он заявил, что введённые 2 марта и 15 апреля США антироссийские санкции не были нацелены на эскалацию отношений, а лишь призваны «привлечь РФ к ответственности» за угрозы американским интересам и гражданам.
Вдобавок, Прайс указал, что ограничение длительности командировок дипломатических и консульских сотрудников помогает Вашингтону сбалансировать продолжительность работы дипломатов на двусторонней основе. При этом для большинства стран лимит работы составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам, а не три года, как в случае с Россией. Почему для российской стороны действует трёхлетний лимит, представитель Госдепа комментировать не стал.
Как заметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, ответственность за происходящее по визовым вопросам с российскими дипломатами несёт исключительно Вашингтон.
«Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам — арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во всё более изощрённых формах», — цитирует его ТАСС.
По словам сенатора, все действия Москвы носили ответный характер, их могут отменить в случае прекращения «неправовых антидипломатических акций Вашингтона».
«Остаётся сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств», — пояснил Косачёв.
Напомним, что 15 апреля власти США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Кроме того, администрация Джо Байдена ввела санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц, а также шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и «другие действия по дезинформации».
В ответ на это МИД России объявил о ряде зеркальных мер. Вдобавок, по поручению Владимира Путина был сформирован список недружественных России стран, куда вошли Соединённые Штаты и Чехия. В связи с этим американским дипмиссиям запретили нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ.
На этом фоне посольство США в РФ сообщило, что «из-за действия российских властей» с 12 мая будет выдавать ограниченное число иммиграционных виз и оказывать консульские услуги американским гражданам в неотложной ситуации из-за сокращения штата сотрудников консульского отдела на 75%. 30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
Ещё тогда в Министерстве иностранных дел РФ обращали внимание на то, что Вашингтону ничто не мешает доукомплектовать штат своего посольства, поскольку квота для США составляет 455 сотрудников, а аккредитовано только 280 американских дипломатических сотрудников.
«Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать, — констатировали российские дипломаты. — Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года».
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