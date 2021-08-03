«Никаких подвижек в политике Вашингтона мы не видим»: Антонов оценил позицию Госдепа по ситуации с дипмиссиями РФ и США

Американские власти вводят представителей СМИ и общественность в заблуждение относительно работы дипломатических представительств России и США. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя слова главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, объяснившего требование к 24 российским дипломатам покинуть Соединённые Штаты. Посол подчеркнул, что попытки Вашингтона переложить всю вину за дипломатический кризис на Москву вызывают недоумение. В частности, Антонов заметил, что десятки сотрудников российской дипмиссии и членов их семей ожидают решения по визам, некоторые из них — больше года. В то же время Москва только за последние дни выдала разрешение на въезд 22 американцам для работы в посольстве в Москве. Дипломат вновь призвал Вашингтон к конструктивному подходу в решении сложившихся проблем.

Американская сторона вводит в заблуждение представителей СМИ относительно ситуации вокруг работы дипломатических представительств России и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавние высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

«Если послушать господина Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьёзному разговору с журналистами и ввёл их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — сказал Антонов.

Он заметил, что именно Вашингтон на протяжении многих лет последовательно проводит политику по сознательному ухудшению жизни и условий работы российских дипломатов в США. В частности, посол напомнил о захвате дипломатической собственности и высылке сотрудников с лимитом на сборы в 72 часа.

«Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — пояснил он.

По словам дипломата, Вашингтону никто не запрещает заполнить установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России — в Москве ждут визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал». Российский посол также заявил, что попытки американцев обвинить во всём РФ, а самим предстать в «белых фраках» вызывают недоумение.

«Мы действуем чётко в соответствии с правилами страны пребывания. Направляем документы в Госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки. Однако реакции ноль», — подчеркнул Антонов.

Так, более 140 человек, включая членов семей сотрудников диппредставительств, ожидают от Вашингтона решения по визовым вопросам, некоторые из них — больше года. Ещё более 30 новых работников не могут въехать в США, поскольку им не выдают визы: «Более того, практикуется аннулирование и действующих разрешений на въезд».

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Вместе с тем российская сторона только за последние дни выдала 22 визы американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, а в ответ США только продлили визу для советника-посланника.

«Как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнёры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договорённостью», — заметил Антонов.

По его словам, в Москве ожидают от Госдепа США конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств: «Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут».

Россия выступает за равноправный взаимоуважительный диалог с учётом обоюдных интересов и готова оставить в прошлом дипломатический конфликт 2016 года, хоть и продолжит добиваться возвращения захваченной собственности. При этом Москва предлагает использовать тактику «малых шагов» в вопросе обнуления ранее введённых мер, если Вашингтон не готов к взаимному обнулению всех мер и контрмер, заявил Антонов.

«Вопреки пониманиям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жёсткой политике США мы не видим. Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях», — констатировал посол.

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В воскресенье, 1 августа, журнал National Interest опубликовал интервью с Анатолием Антоновым, в котором тот сообщил, что Вашингтон в декабре 2020 года передал Москве список из 24 российских дипломатов, которым придётся покинуть территорию США до 3 сентября 2021-го из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов из РФ тремя годами. По словам посла, подобный временной лимит «не применяется в отношении никакой другой страны».

В ответ на это глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что характеристики, данные Антоновым по этой ситуации, неточны.

«Трёхлетний лимит срока действия виз для россиян — не новость. Как вы, наверное, догадываетесь, когда срок действия виз подходит к концу, от людей ожидается, что они покинут страну, или подадут заявку на продление. Вот о чём здесь речь», — сказал он.

Он заявил, что введённые 2 марта и 15 апреля США антироссийские санкции не были нацелены на эскалацию отношений, а лишь призваны «привлечь РФ к ответственности» за угрозы американским интересам и гражданам.

Вдобавок, Прайс указал, что ограничение длительности командировок дипломатических и консульских сотрудников помогает Вашингтону сбалансировать продолжительность работы дипломатов на двусторонней основе. При этом для большинства стран лимит работы составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам, а не три года, как в случае с Россией. Почему для российской стороны действует трёхлетний лимит, представитель Госдепа комментировать не стал.

Как заметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, ответственность за происходящее по визовым вопросам с российскими дипломатами несёт исключительно Вашингтон.

«Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам — арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во всё более изощрённых формах», — цитирует его ТАСС.

По словам сенатора, все действия Москвы носили ответный характер, их могут отменить в случае прекращения «неправовых антидипломатических акций Вашингтона».

«Остаётся сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств», — пояснил Косачёв.

Напомним, что 15 апреля власти США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Кроме того, администрация Джо Байдена ввела санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц, а также шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и «другие действия по дезинформации».

В ответ на это МИД России объявил о ряде зеркальных мер. Вдобавок, по поручению Владимира Путина был сформирован список недружественных России стран, куда вошли Соединённые Штаты и Чехия. В связи с этим американским дипмиссиям запретили нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ.

На этом фоне посольство США в РФ сообщило, что «из-за действия российских властей» с 12 мая будет выдавать ограниченное число иммиграционных виз и оказывать консульские услуги американским гражданам в неотложной ситуации из-за сокращения штата сотрудников консульского отдела на 75%. 30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Ещё тогда в Министерстве иностранных дел РФ обращали внимание на то, что Вашингтону ничто не мешает доукомплектовать штат своего посольства, поскольку квота для США составляет 455 сотрудников, а аккредитовано только 280 американских дипломатических сотрудников.

«Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать, — констатировали российские дипломаты. — Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года».