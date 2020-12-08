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Никаких поблажек: Королева Великобритании встала в очередь за вакциной от COVID-19
08 декабря 2020, 20:35 • 61 • В мире
Королева Великобритании и её супруг в ближайшие недели собираются сделать прививки от COVID-19. Примечательно, что Её Величество не получит никаких поблажек: за вакциной она встала в общую очередь вместе со своими подданными.
Из-за пандемии COVID-19 94-летняя королева Англии Елизавета II и её супруг, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп, вынуждены были уйти на самоизоляцию и даже Рождество встретят отдельно от своих родных и близких. Однако уже скоро королева и её муж получат вакцину от коронавируса.
Оба члена монаршей семьи сейчас дожидаются назначенной очереди: Елизавета II не потребовала для себя никаких преференций. Она с супругом входит в группу британцев старше 80 лет, которые получат вакцину во вторую очередь. Первыми привьют врачей и медсестёр, а также постояльцев домов престарелых.
Предполагается, что препарат поступит в Эдинбургский дворец ещё до Нового года. Сразу после вакцинации Елизавета II планирует выступить перед обществом, чтобы своим примером убедить подданных согласиться на прививку.
Специалисты уверены, что пример королевы - лучший способ борьбы с теориями заговора и дезинформацией, которая сейчас распространяется в обществе. Многие британцы колеблются, делать ли им прививку от COVID-19, но слова королевы могут изменить их отношение к вакцинации.
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