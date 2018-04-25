«Никаких планов помощи не было»: почему США и ЕС не намерены участвовать в восстановлении Сирии

Международное сообщество должно помочь сирийскому правительству в восстановлении страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Ранее в Евросоюзе отметили, что не будут оказывать поддержку Дамаску до начала политического процесса в Сирии. В то же время в США готовы выделять средства только тем районам арабской республики, которые не контролируются властями. Об избирательной помощи Запада — в материале RT.

Евросоюз должен помочь сирийцам собрать страну воедино и обеспечить её восстановление. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Сейчас пришло время для международного сообщества принять смелое решение помочь Сирии и её народу вновь собрать свою страну воедино, обеспечить мир и начать восстановление экономики», — цитирует Чижова ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила об отказе способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.

«Но мы будем с удовольствием поддерживать единую мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования», — сказала она.

Могерини отметила, что Евросоюз уже выделил более €11 млрд в качестве помощи населению Сирии, а также беженцам. В частности, она напомнила, что в ближайшие годы для оказания беженцам помощи ЕС выделит Турции €3 млрд. Чижов указал на то, что собранная для Сирии гуманитарная помощь ЕС уходит соседним странам.

«Немалая доля этих средств попадает в соседние страны, где находится значительное число сирийских беженцев, в частности в Иорданию и Ливан», — заявил он по прибытии на международную донорскую конференцию по Сирии.

Выделенные Евросоюзом €11 млрд вызывают вопросы, отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, необходимо проследить, на какие цели были направлены средства ЕС.

Федерика Могерини

Reuters

«Либо ЕС оставил их себе из-за приёма беженцев, либо возникает вопрос, были это гуманитарные деньги или они пошли на финансирование групп сомнительной репутации и так далее. Дело в том, что никаких планов помощи, очевидно, не было. Асадовская Сирия не будет финансироваться Евросоюзом. Так что они сейчас могут занять некую моральную позицию, подведя базу под те траты, которые и так не планировалось осуществлять», — полагает эксперт.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов в беседе с RT напомнил, что именно Европа тормозит переговорный процесс по Сирии.

«Кто тормозит политический процесс? Кто срывает женевские переговоры? Кто не приехал на конгресс в Сочи, остался в самолёте и устроил политическую провокацию? Это так называемая эр-риядская группа, которую в той или иной степени поддерживает ряд европейских партнёров», — подчеркнул он.

Условия США

Вашингтон также отказывается поддерживать Дамаск. 24 апреля нижняя палата конгресса США приняла закон, запрещающий любую помощь со стороны Соединённых Штатов на территории Сирии, подконтрольной властям. В документе отмечается, что Вашингтон уже выделил сирийцам $7,4 млрд.

«Политика Соединённых Штатов должна заключаться в том, что помощь, предоставленная для восстановления, реконструкции или стабилизации Сирии, должна использоваться в демократической Сирии или в районах, неподконтрольных правительству Сирии под руководством Башара Асада и связанных с ними сил», — говорится в документе.

Выделение отдельных территорий Сирии нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, отметил Дмитрий Абзалов.

«Законопроект носит территориальный характер. Введение санкций в отношении отдельных территорий — шаг в сторону разделения страны, так называемый «ливийский сценарий»… Это дискредитация системы международного права», — подчеркнул эксперт.

О необходимости «политической трансформации» в Сирии ранее заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. По его словам, на восстановление страны потребуется от $200 до $300 млрд. В законопроекте называется сумма от $200 до $350 млрд.

«С одной стороны, это позиция Соединённых Штатов, которая транслирована на Европу: Россию нужно давить и обвинять во всём происходящем в Сирии. С другой стороны, ЕС и США и так не планировали участвовать в её восстановлении. То есть нельзя говорить, что были отменены какие-то существенные инвестиции. О восстановлении Сирии пока всерьёз заявлял Китай», — добавил Коктыш.

Китайские власти неоднократно выражали желание принять участие в восстановлении Сирии. В феврале посол КНР в Дамаске заявил о намерении Пекина наращивать инвестиции в сирийскую экономику.

«Китай был крупнейшим торговым партнёром Сирии и до кризиса. Сейчас же из-за практически отсутствующих торговых отношений между нами и странами Запада роль Китая возросла ещё больше и продолжает расти», — заявил в феврале сирийский посол в Пекине Имад Мустаф.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого государства. По его словам, в результате уникальных гуманитарных операций, проведённых под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, удалось спасти сотни тысяч мирных жителей. Сейчас центр оказывает жителям медицинскую помощь, доставляет гуманитарные грузы, очищает территорию от взрывоопасных предметов и восстанавливает инфраструктуру.