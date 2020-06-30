Никаких переговоров: Россия отказалась обсуждать возврат Курил

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Территория страны никак не может стать меньше, только разве что теоретически больше

Россия на переговорах с Японией обсуждает лишь возможность заключения мирного договора, принадлежность Курильских островов даже не рассматривается. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, подчеркнув, что Курилы являются суверенной территорией России.

Как сообщает РИА "Новости", жителей наших островов беспокоят поправки, которые могут быть внесены в Конституцию по итогам всенародного голосования. Речь идет о 67-й статье основного закона страны, которая обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.

"Мы не обсуждаем с Японией территориальные вопросы, обсуждается только мирный договор", – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Токио не признает итоги Второй мировой войны, никакого мирного договора подписано не будет.

Что касается территории России, то она "теоретически" может стать больше, но никак не меньше, добавил член Совфеда.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при образовании СССР многие республики, войдя в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий". Он отметил, что при развале Советского Союза каждая из этих республик должна была покидать его с тем, с чем приходила, а не "тащить с собой подарки от русского народа".

Добавим, что завтра в стране выходной и последний день всенародного плебисцита по поправкам в Конституцию РФ.

