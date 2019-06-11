Никаких пакетов, трубочек для коктейлей и вилок: Канада решила отказаться от "одноразового" пластика

Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо. Он уточнил, что будут запрещены любые изделия из пластика, предназначенные для единоразового использования. Политик отметил, что такие вещи токсичны.

Он пояснил, что некоторые регионы Канады уже пошли на такие меры и запретили "одноразовый" пластик. Но при этом он считает, что отказаться от пластиковых изделий должна вся страна, что и запланировано на 2021 год.

Кроме того, будут разработаны законы, которые позволят привлекать к ответственности производителей за неутилизированные пластиковые отходы и увеличить число перерабатываемого пластика. "Чем больше утилизируемого пластика, тем лучше и для экономики, и для окружающей среды", - отметил Трюдо, пишет ТАСС.

На сегодняшний день запреты на одноразовые пластиковые пакеты введены в шести муниципалитетах трех канадских провинций - Альберты, Квебека и Манитобы. Власти провинции Онтарио также сейчас обсуждают вопрос отказа от одноразового пластика. Ежегодно около 150 млн тонн отходов из пластика сваливаются в воды Мирового океана.