Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам нет: Лингвист разбила все претензии филологов

Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию, с точки зрения лингвистики, нет. С таким заявлением выступила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, комментируя претензии филологов.

Речь идёт о вопросе: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" По мнению ряда филологов, в предложении не совпадает склонение. Однако лингвист Маргарита Русецкая с этим не согласна. Она пояснила, что в предложении просто использована сокращённая конструкция.

Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу, - объяснила специалист.

Русецкая добавила, что подобные сокращённые конструкции довольно часто используются в естественной речи. Это только облегчает понимание и ускоряет обмен информацией.