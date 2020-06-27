Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения...
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
Главная / Политика

Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам нет: Лингвист разбила все претензии филологов

27 июня 2020, 05:00  •  86 • Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. "Пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу", - объяснила она, добавив, что подобное часто используется в естественной речи.
Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию, с точки зрения лингвистики, нет. С таким заявлением выступила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, комментируя претензии филологов.
Речь идёт о вопросе: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" По мнению ряда филологов, в предложении не совпадает склонение. Однако лингвист Маргарита Русецкая с этим не согласна. Она пояснила, что в предложении просто использована сокращённая конструкция.
Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу, - объяснила специалист.
Русецкая добавила, что подобные сокращённые конструкции довольно часто используются в естественной речи. Это только облегчает понимание и ускоряет обмен информацией.
Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле, - подчеркнула лингвист в комментарии для "РИА Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
27 июня 2020, 00:00
Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования: На замечание отреагировал Песков
27 июня 2020, 00:00
"Мы в это верим": Зеленский выступил с новым заявлением о Крыме
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфликта
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 00:00
Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования: На замечание отреагировал Песков
27 июня 2020, 00:00
"Мы в это верим": Зеленский выступил с новым заявлением о Крыме
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.