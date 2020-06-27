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Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам нет: Лингвист разбила все претензии филологов
27 июня 2020, 05:00 • 86 • Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. "Пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу", - объяснила она, добавив, что подобное часто используется в естественной речи.
Никаких ошибок в бюллетенях по поправкам в Конституцию, с точки зрения лингвистики, нет. С таким заявлением выступила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, комментируя претензии филологов.
Речь идёт о вопросе: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" По мнению ряда филологов, в предложении не совпадает склонение. Однако лингвист Маргарита Русецкая с этим не согласна. Она пояснила, что в предложении просто использована сокращённая конструкция.
Русецкая добавила, что подобные сокращённые конструкции довольно часто используются в естественной речи. Это только облегчает понимание и ускоряет обмен информацией.
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