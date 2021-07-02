Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"

За очередным громким, но голословным заявлением Вашингтона не последовало оправданий от России. Вместо этого русские дипломаты жёстко осадили официальный Вашингтон и ткнули в его собственное "бревно", которое Штаты упорно не замечают в своём глазу.

Отметим, что накануне американские спецслужбы выступили с заявлением о том, что якобы ГРУ "с начала 2019 года до начала 2021 года" осуществило сотни попыток атаковать киберпространство разных стран, преследуя правительственные и частные цели.

В посольстве России в Вашингтоне в очередной раз категорически отвергли причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". На этом мягкая нота в заявлении русских дипломатов закончилась.

В дипломатическом ведомстве России отметили, что рассчитывают на то, что США откажутся "от практики голословных обвинений" и сосредоточатся "на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности".

При этом дипломаты указали на факт, который США упорно игнорируют, - в ведомстве отметили, что Штатам "было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России".