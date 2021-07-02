|
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
02 июля 2021, 09:15 • 183 • Политика
За очередным громким, но голословным заявлением Вашингтона не последовало оправданий от России. Вместо этого русские дипломаты жёстко осадили официальный Вашингтон и ткнули в его собственное "бревно", которое Штаты упорно не замечают в своём глазу.
Отметим, что накануне американские спецслужбы выступили с заявлением о том, что якобы ГРУ "с начала 2019 года до начала 2021 года" осуществило сотни попыток атаковать киберпространство разных стран, преследуя правительственные и частные цели.
В посольстве России в Вашингтоне в очередной раз категорически отвергли причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". На этом мягкая нота в заявлении русских дипломатов закончилась.
В дипломатическом ведомстве России отметили, что рассчитывают на то, что США откажутся "от практики голословных обвинений" и сосредоточатся "на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности".
При этом дипломаты указали на факт, который США упорно игнорируют, - в ведомстве отметили, что Штатам "было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России".
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2021, 13:35
|
27 июня 2021, 14:40
|
28 июня 2021, 04:25
|
26 июня 2021, 09:20
|
28 июня 2021, 22:45
|
29 июня 2021, 09:45
|
26 июня 2021, 13:55