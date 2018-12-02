«Никаких ограничений вводить не будем»: Путин о планах либерализовать выдачу гражданства для украинцев

Москва не собирается вводить какие-либо ограничения в отношении украинских граждан, несмотря на то что ранее Киев запретил въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине. Кроме того, российский лидер прокомментировал действия ВМС Украины в Керченском проливе. Он отметил, что провокация использовалась для введения военного положения, при помощи которого Киев разделил страну на две части: «благонадёжную и не очень». Президент РФ также подчеркнул, что у власти на Украине находится партия войны, которая не заинтересована в урегулировании ситуации в Донбассе и сваливает вину за свои провалы на «внешнего агрессора». Также Путин сообщил, что у него состоялась короткая беседа с Дональдом Трампом, и выразил надежду на нормализацию отношений с Великобританией.

Москва не станет отвечать на введённые Киевом ограничения в отношении российских граждан. С таким утверждением выступил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20, проходившего в аргентинском Буэнос-Айресе в течение двух дней: 30 ноября — 1 декабря.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — отметил Путин.

Ранее Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. При этом в Верховной раде призвали распространить соответствующий запрет и на женщин.

Сделано это было в рамках объявленного режима военного положения, действие которого распространяется на десять регионов Украины, а также на внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Обоснованием для подобного решения стал инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля и 24 находившихся на них моряка были задержаны российскими пограничниками за попытку незаконно пройти через российские территориальные воды.

Президент РФ назвал это «спланированной провокацией». При этом Москва намерена подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать их в юридических документах. Путин также отметил, что изложил иностранным лидерам не только позицию России, но и хронологию событий. По его словам, против подобных фактов трудно что-то возразить.

«Да и какие могут быть возражения, когда в судовом журнале записано, что перед кораблями поставлена задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Это спланированная провокация — это усматривается из документов и показаний самих моряков», — заметил Путин.

При этом он добавил, что возможность обмена украинских моряков пока не обсуждается, поскольку идёт следствие.

Российский лидер также напомнил о том, что в сентябре украинские военные корабли спокойно прошли в Мариуполь и Бердянск через Керченский пролив — «им дали лоцмана и провели». Кроме того, Путин обратил внимание на «произвол», который позволяет себе украинская сторона в Азовском море, захватывая российских рыбаков без всяких на то оснований.

«Рыбаки-то не были даже в пятикилометровой зоне. Взяли их — захватили, до сих пор там капитана держат, но без всяких на то оснований. Просто произвол», — пояснил Путин.

«Партия войны»

У власти в Киеве находится «партия войны», которая не заинтересована в деэскалации ситуации на Украине. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

«Анализ последних событий, связанных с провокацией в Чёрном море, и то, что мы видим в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Киеву в условиях провокаций легче продолжать политику, направленную на разграбление народа и государства. В этой связи он напомнил о пословице, известной в обоих странах: «Кому война, а кому мать родна».

«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват «внешний агрессор» — и в обнищании народа виноват «внешний агрессор», и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно всё время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения», — подчеркнул президент РФ.

Как добавил Путин, введением военного положения на Украине ограничиваются гражданские права и свободы, политическая деятельность. При этом он заметил, что особый правовой режим задействован в тех десяти областях, в которых Порошенко не пользуется популярностью.

«Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадёжную и не очень», — пояснил он.

Наряду с этим российский лидер заявил, что Москва не прекращает общение с Киевом, несмотря на несостоявшийся телефонный разговор с Порошенко. Однако, по его мнению, сложно общаться, поскольку непонятно, о чём говорить, ведь Киев не выполняет взятые на себя обязательства.

Отношения с иностранными лидерами

Отметим, что Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и по другим темам повестки дня, в частности о неформальном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, касательно инцидента в Керченском проливе каждый из них остался при своём мнении. Кроме того, российский лидер выразил сожаление из-за отсутствия полноценной встречи, особенно на фоне ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Ещё раньше мы говорили о необходимости восстановления и торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея — тоже большая проблема для всех», — добавил президент РФ.

По его словам, Москва не будет в дальнейшем нагнетать ситуацию из-за отмены Трампом запланированной встречи, поскольку продолжение диалога очень важно для всего мирового сообщества.

Наряду с этим Путин выразил надежду на нормализацию «в недалёком будущем» отношений с Великобританией. Комментируя заявление главы Генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия якобы представляет большую угрозу, чем «Исламское государство»*, Путин отметил желание «получить дополнительные политические очки внутри своей собственной страны».

«Давайте оставим это на совести тех, кто это говорит и делает. Что касается терроризма, Россия, наверное, является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом», — сказал Путин.

Помимо этого президент РФ анонсировал визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в начале 2019 года и появления спецпредставителей по вопросу разрешения проблемы мирного договора между странами.

К тому же Путин сообщил о договорённости с Саудовской Аравией по продлению соглашения касательно ОПЕК+, а также о совместном отслеживании ситуации на рынке нефти и оперативном реагировании.

Ранее 1 декабря российский лидер провёл на полях международного форума ряд встреч с главами иностранных государств, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Участники саммита «Группы двадцати»

kremlin.ru

Так, Путин пригласил китайского коллегу стать главным гостем Петербургского международного экономического форума в 2019 году, с Эрдоганом и Абэ были проведены оперативные «сверки часов» по двусторонним отношениям, в то же время с саудовским наследным принцем состоялся обмен мнениями по ситуации на нефтяном рынке, а также по проблематике сирийского кризиса.

При этом Меркель и Макрон получили от Путина «исчерпывающие пояснения» по инциденту в Керченском проливе и ситуации в Азовском море. Немецкий лидер, в свою очередь, указала на готовность Парижа и Берлина стать посредником в урегулировании этого вопроса.

«Отказавшись от такой вот встречи, президент Трамп, например, эти объяснения не получил», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков агентству Sputnik.

Между тем, как добавил Песков, между президентами РФ и США всё же состоялся «короткий контакт» на полях саммита G20. Проведение неформального разговора подтвердила также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Однако полноформатная встреча в ближайшее время «вряд ли возможна».

«Компромиссные формулировки» итоговой декларации G20

В Аргентине завершился 13-й по счёту саммит G20. Лидеры стран «Большой двадцатки» сумели достичь в ходе международного форума в Буэнос-Айресе консенсуса, который нашёл своё отражение в итоговой декларации.

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО», — сказал на закрытии мероприятия президент Аргентины Маурисио Макри.

Кроме того, по его словам, участниками была подтверждена обеспокоенность изменением климата, а также наличием множества «серьёзных вызовов».

Между тем, согласно данным немецкого издания Welt, значительные разногласия по таким важным вопросам, как торговля, защита климата и миграция, «пришлось спрятать за компромиссными формулировками».

«Действительно возникали вопросы по ряду моментов. Это и миграционный кризис, и вопросы торговли, и другие. Но в конечном итоге наши коллеги постарались — и документ появился», — отметил президент России Владимир Путин.

При этом он считает положительным результатом появление итогового коммюнике, хоть и в достаточно общем виде, поскольку по итогам недавнего саммита АТЭС «вообще не удалось принять заключительный документ».

«Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был подписан и согласован всеми сторонами. Это важно потому, что это показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается «двадцатка», и показывает направление, куда мы должны двигаться, чтобы решать стоящие перед нами задачи», — добавил российский лидер.

В итоговой декларации лидеров международного объединения говорится о поддержке реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), которая «в настоящее время не достигает своих целей».

Кроме того, страны «Большой двадцатки» заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату. При этом Соединённые Штаты, которые вышли из договора в июле 2017 года, также выразили намерение продолжать борьбу с климатическими изменениями, параллельно с этим «поддерживая экономический рост и устойчивое развитие».

Наряду с этим обозначена обеспокоенность гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями​​​ массовых перемещений беженцев. Главы государств G20 подтвердили важность совместного устранения причин возникновения вынужденных переселенцев.

Также лидеры выразили намерение по активизации усилий в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Особое внимание уделено противодействию использованию интернета в террористических целях.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.