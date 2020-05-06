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«Никаких ограничений по боевому применению»: в чём преимущества российского Су-57 перед американским F-35

06 мая 2020, 23:05  •  70 • В России
На воздушном параде 9 мая в небе над Москвой пролетит звено самолётов пятого поколения Су-57. Новейшая отечественная машина представляет собой уникальное изделие, превосходящее по боевым возможностям ближайшего конкурента — американский истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II. Об этом в интервью RT рассказали российские военные лётчики. Наиболее заметное преимущество Су-57 заключается в скоростных и манёвренных характеристиках, позволяющих разгоняться до 2—2,45 Маха. Американская машина достигает лишь 1,6 Маха, но на таких скоростях может повредиться хвостовой отсек. Кроме того, отечественный истребитель выигрывает и в объёме боевой нагрузки. Как полагают эксперты, российские специалисты учли негативный опыт США при проектировании F-35 и смогли создать самолёт, в котором сбалансированы ключевые компоненты, влияющие на боевую эффективность.
 
Звено самолётов Су-57 РИА Новости © Владимир Астапкович
 

В День Победы в рамках воздушного парада над Москвой пролетит звено самолётов пятого поколения Су-57. На кадрах репетиции легко различить четыре машины, которые станут участниками смотра войск в российской столице в честь 75-летия разгрома нацистской Германии.

Полёты на сверхзвуке

 

В эксклюзивном интервью RT российские военные лётчики назвали Су-57 единственным в мире самолётом пятого поколения, способным применять ракетное вооружение на любой скорости и высоте. Этого качества лишён, в частности, американский истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II, который считается основным зарубежным конкурентом отечественной машины.

«Многие данные по Су-57 засекречены, некоторые характеристики раскрывать запрещено. Но я могу точно сказать, что никаких ограничений по эксплуатации нашего самолёта и боевому применению в различных диапазонах скоростей и высот не существует», — заявил в разговоре с RT заместитель командира пилотажной группы «Стрижи» Владлен Русанов.

Как отметил лётчик, в режиме форсажа (характеризуется высоким расходом топлива) Су-57 способен разгоняться до 2,45 Маха, при бесфорсажном полёте — до 2 Махов, то есть в два раза больше скорости звука. При этом F-35 имеет массу ограничений при полётах на сверхзвуке.

В частности, как сообщало американское издание Defense News, при полёте на сверхзвуковых скоростях на экстремально больших высотах у версий B и С истребителя F-35 могут разрушиться хвостовые антенны, киль, а также повредиться радиопоглощающее покрытие.

«Американцы не смогли пока достичь того, чтобы их самолёт (F-35. — RT) смог разогнаться на более чем 1,4 числа Маха и спокойно летать на таких скоростях, то есть в полном объёме выполнять номинально возложенные на него боевые задачи. В этом крайне важном компоненте Су-57, безусловно, превосходит F-35», — констатировал Русанов.

Как говорит лётчик, скоростной лимит американского самолёта не вписывается в доминирующую в наши дни концепцию воздушного боя. Она подразумевает оперативное обнаружение противника на дальних подступах, атаку с максимально допустимой дистанции и последующий уход из зоны поражения. Скоростные качества выступают одним из ключевых факторов успеха в таком бою. Они позволяют самолёту быстрее выходить на рубеж обнаружения цели и пуска ракеты, а также совершать оборонительные манёвры. Подобные задачи Су-57 способен выполнять эффективнее F-35. 

По словам Русанова, боевое соприкосновение двух современных самолётов на ближней дистанции и в зоне видимости исключать нельзя, но такой вариант развития событий маловероятен с учётом нынешнего уровня развития ракетного вооружения, авионики и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Ещё одно достоинство Су-57 в сравнении с американскими аналогами заключается в более высокой боевой нагрузке. Российский самолёт может поднять в воздух 10 тонн боеприпасов, F-35 — чуть более 8 тонн.

Кроме того, применение оружия на отечественной машине происходит практически незаметно для средств обнаружения противника. Такой эффект достигается с помощью особых геометрических конструкций и композитных материалов, из которых изготовлена пусковая установка. Она используется для применения ракет малой дальности. Пуск ракет средней и большой дальности, по словам Русанова, происходит посредством специальной катапульты.

«Колоссальным преимуществом Су-57 является угол обзора бортовой радиолокационной станции. Он позволяет более безопасно применять ракеты с радиолокационной головкой самонаведения (ГСН)», — сказал Русанов.

Как пояснил собеседник RT, во всех самолётах пилот должен направлять ракету с радиолокационной ГСН на цель с помощью луча радара. Но в таком случае он теряет возможность совершать какие-либо манёвры.

Лётчик Су-57 также должен вести ракету, однако уникальная радиолокационная станция позволяет ему отклоняться от линии пуска на десятки градусов. Такой возможности F-35, по словам Русанова, лишён и потому вынужден оставаться в зоне гипотетического поражения до завершения полёта ракеты.

«Эксплуатация F-35 небезопасна»

 

В конце апреля Defense News со ссылкой на заявление координационного центра Пентагона по программе F-35 сообщил, что максимально разрешённое время высокоскоростного полёта на этой машине сокращено. Причиной послужили упомянутые выше повреждения элементов хвостовых частей самолётов, возникающие на высоких скоростях.

Как отмечают журналисты, Минобороны США отказалось отправлять F-35 на доработку, решив вместо этого понизить его эксплуатационные характеристики.

«Эксплуатация F-35 на сверхзвуке небезопасна для лётчиков из-за высокой вероятности механических повреждений. Однако, хочу подчеркнуть, что этот дефект был выявлен намного раньше (ещё когда создавался этот самолёт), но так и не был устранён», — отметил в интервью RT лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, майор ВКС Андрей Краснопёров. 

Игнорирование данной проблемы он объясняет спешкой оборонной промышленности США и Пентагона, вызванной стремлением продемонстрировать всему миру и России мощь и «абсолютное технологическое превосходство» американской авиации.

«Концепция F-35 предполагает полёт и выполнение боевых задач на сверхзвуке: обнаружение целей, перехват, нанесение ударов, быстрое возвращение к месту базирования целым и невредимым. Есть большие сомнения в том, что американский самолёт способен на это», — констатировал Краснопёров. 

Как полагает лётчик-инструктор, корректируя сейчас эксплуатационные параметры F-35, Минобороны США де-факто отказывается признавать и исправлять допущенные ранее ошибки. Такой подход не позволяет считать детище Lockheed Martin полноценным самолётом пятого поколения, делает вывод Краснопёров. 

«Учли негативный опыт США»

 

Заслуженный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с RT отметил, что F-35 по сравнению с Су-57 действительно имеет существенные недостатки, в том числе в плане скорости. В то же время Попов уверен, что американский самолёт обладает массой необходимых в бою достоинств, прежде всего благодаря авионике и радиопоглощающим материалам.

«У нас с США разные конструкторские школы и, соответственно, взгляды на развитие авиации. Россия делает основную ставку на манёвренность и скорость, США акцентируют внимание преимущественно на бортовом оборудовании и малой заметности. Здесь они добились серьёзных успехов. Хотя по качеству аппаратура и материалы Су-57 не уступают американским», — полагает Попов.

  • Су-57 отрабатывает задачи во время полёта
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский
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Как говорит эксперт, пока рано делать окончательные выводы относительно успешности программы американского самолёта пятого поколения. Однако, опираясь на имеющуюся информацию, Попов полагает, что Су-57 выглядит предпочтительнее своего американского аналога.  

Схожей точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Аналитик убеждён, что на сегодняшний день ещё не раскрыт боевой потенциал и Су-57, и F-35. Эксперт напомнил, что российская машина пока летает на двигателе четвёртого поколения АЛ-41Ф1 — новейший двигатель («изделие 30») находится в процессе испытаний. 

В свою очередь, заокеанский истребитель-бомбардировщик, по мнению Корнева, страдает от недостатка надёжности и прихотливого программного обеспечения. 

«Кто сильнее, всегда определяет реальный бой. Но будем надеяться, что поединок между Су-57 и F-35 будет происходить только в виде математических моделей. Оба самолёта — чрезвычайно сложные в технологическом отношении изделия. Основное преимущество российского истребителя заключено в молодости — его доводка тоже затянулась, но очевидно, что наши конструкторы и военные учли негативный опыт США и как минимум часть ошибок американцев не повторили», — говорит Корнев.

По мнению эксперта, проект F-35 стал жертвой неуёмного стремления Соединённых Штатов создать уникальный боевой самолёт, в котором бы воплотились лучшие технологические достижения. Однако американцы недооценили сложность подобной задачи и ошиблись в планировании ресурсов, необходимых для осуществления проекта.

«Из-за необходимости постоянно что-то дорабатывать и исправлять Штаты сорвали планы поставок F-35 в войска. Что делать дальше — не очень понятно: вкладывать деньги в модернизацию самолёта, закупать четвёртое поколение или начинать разрабатывать новую машину? Российские специалисты более трезво смотрели на ситуацию и смогли создать самолёт, в котором сбалансированы ключевые качества, влияющие на боевую эффективность», — резюмировал Корнев.

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