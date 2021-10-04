Никаких мультиков: Первый пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" попал на видео

ВМФ России впервые провёл запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Опубликовано видео с испытаний.

Таких стрельб Россия ещё не проводила. В Минобороны отчитались о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Впервые в истории ВМФ нашей страны экипаж подлодки выполнил подобные стрельбы. Обнародовано видео с испытаний. И эта запись наглядно показывает, что возможности нашего новейшего вооружения отнюдь не "мультики".

Отмечается, что испытания проводились в Баренцевом море. После окончания стрельб в военном ведомстве подтвердили успешное поражение заданной цели.