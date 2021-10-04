Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Никаких мультиков: Первый пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" попал на видео

04 октября 2021, 09:30  •  586 • Политика
ВМФ России впервые провёл запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Опубликовано видео с испытаний.
Таких стрельб Россия ещё не проводила. В Минобороны отчитались о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".
Впервые в истории ВМФ нашей страны экипаж подлодки выполнил подобные стрельбы. Обнародовано видео с испытаний. И эта запись наглядно показывает, что возможности нашего новейшего вооружения отнюдь не "мультики".
Отмечается, что испытания проводились в Баренцевом море. После окончания стрельб в военном ведомстве подтвердили успешное поражение заданной цели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





586
Источник
Похожие новости
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
04 октября 2021, 00:10
Захарова назвала шокирующим доклад о вмешательстве в дела России: "Уместна резолюция"
04 октября 2021, 09:30
Никаких мультиков: Первый пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" попал на видео
04 октября 2021, 07:45
Россия без единого выстрела вызвала негодование Японии
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расслед...
04 октября 2021, 02:30
У «покушения» на Шефира появилась еще одна версия
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
27 сентября 2021, 21:35
Нашу промышленность национализируют… американцы: Глазьев о начавшемся захвате России
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 16:30
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
28 сентября 2021, 22:20
Маргарита Симоньян: "Нам и не снилось, что прилетит, откуда не ждали"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.