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Никаких мультиков: Первый пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" попал на видео
04 октября 2021, 09:30 • 586 • Политика
ВМФ России впервые провёл запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Опубликовано видео с испытаний.
Таких стрельб Россия ещё не проводила. В Минобороны отчитались о проведении испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".
Впервые в истории ВМФ нашей страны экипаж подлодки выполнил подобные стрельбы. Обнародовано видео с испытаний. И эта запись наглядно показывает, что возможности нашего новейшего вооружения отнюдь не "мультики".
Отмечается, что испытания проводились в Баренцевом море. После окончания стрельб в военном ведомстве подтвердили успешное поражение заданной цели.
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