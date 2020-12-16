Никаких мистеров и миссис: В некоторых странах дошли до маразма в угоду политкорректности

Правительство австралийского штата Виктория составило памятку для чиновников. На 11 листах перечислены рекомендации, которые должны стать основой для общения с гражданами страны.

Одно из нововведений - никаких "мистеров" и "миссис". Причина в том, что по внешнему виду человека не всегда можно определить его пол. Другая рекомендация - отказаться от наименований "муж" и "жена" для супружеских пар. Власти штата считают, что подобные названия задевают чувства некоторой категории людей, пишет австралийский портал Ladbible.

Чиновникам сообщили, что если они вдруг запамятовали и обратились к человеку "по старинке", нужно сразу же принести извинения и перестроить фразу, использовав в речи гендерно-нейтральный эквивалент.

В Финляндии в угоду политкорректности тоже решились на нововведения. Решено изменить названия оттенков. Например, ткань светло-бежевого цвета традиционно называлась "кожа", а тёмного – "верблюд".

Коренным финнам активисты BLM из их страны объяснили, что люди с не скандинавским белым цветом кожи, например арабы и негры, вовсе не верблюды. На это обратил внимание Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken