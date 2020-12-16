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Никаких мистеров и миссис: В некоторых странах дошли до маразма в угоду политкорректности
16 декабря 2020, 22:55 • 144 • В мире
Никаких мистеров и миссис, мужей и жён больше нет в Австралии. А в Финляндии решили изменить наименования цветов одежды, которые теоретически могли бы кого-то оскорбить. В некоторых странах дошли до маразма в угоду политкорректности.
Правительство австралийского штата Виктория составило памятку для чиновников. На 11 листах перечислены рекомендации, которые должны стать основой для общения с гражданами страны.
Одно из нововведений - никаких "мистеров" и "миссис". Причина в том, что по внешнему виду человека не всегда можно определить его пол. Другая рекомендация - отказаться от наименований "муж" и "жена" для супружеских пар. Власти штата считают, что подобные названия задевают чувства некоторой категории людей, пишет австралийский портал Ladbible.
Чиновникам сообщили, что если они вдруг запамятовали и обратились к человеку "по старинке", нужно сразу же принести извинения и перестроить фразу, использовав в речи гендерно-нейтральный эквивалент.
В Финляндии в угоду политкорректности тоже решились на нововведения. Решено изменить названия оттенков. Например, ткань светло-бежевого цвета традиционно называлась "кожа", а тёмного – "верблюд".
Коренным финнам активисты BLM из их страны объяснили, что люди с не скандинавским белым цветом кожи, например арабы и негры, вовсе не верблюды. На это обратил внимание Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken
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