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«Никаких массовых мероприятий не будет»: Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве

13 августа 2020, 22:15  •  14 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий. Градоначальник также рассказал, что требований носить маски в классе не предусмотрено, но школьники должны заниматься в одном классе и перемещаться между кабинетами только в случае необходимости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что вопрос проведения мероприятий 1 сентября каждый регион решает самостоятельно. Ранее министр рассказал, что первые две недели учебного года в школах пройдут в особом режиме.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный год в столице начнётся 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнётся 1 сентября», — сказал он.

Говоря о масках, Собянин отметил, что требований их ношения для учеников в классах не будет, запрета на использование этих средств защиты тоже не предусмотрено.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей», — пояснил мэр.

Ожидается, что школы будут работать с учётом новых требований, к которым относятся усиленная дезинфекция, измерение температуры на входе и наблюдение за состоянием учителей и учащихся. При этом в столовых будут действовать ограничения.

В то же время глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что каждый регион самостоятельно примет решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — цитирует министра ТАСС.

Школы в условиях эпидемии

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что занятия в российских школах 1 сентября начнутся в очном формате. Об этом глава ведомства заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — сказал он.

Напомним, что в последней четверти прошлого учебного года 97% российских школ перешли на дистанционное обучение на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее Кравцов рассказал подробности о мерах предосторожности, которые ожидают российские школы в новом учебном году. По словам министра, первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник. Наряду с этим в школах проведут дезинфекцию

«Традиционные занятия будут. Будет проведена дезинфекция школ, будут использованы определённые средства защиты, термометрии на входе в школах. Мы договорились с министерством здравоохранения, что в течение двух недель с 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», — цитирует министра РИА Новости.

Кравцов подчеркнул, что изменения условий будут, но в целом это не скажется на традиционном учебном процессе.

Кроме того, в сентябре в школах пройдут Всероссийские проверочные работы. Как следует из сообщения Рособрнадзора, задача этого мероприятия — «проверка знаний обучающихся и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения».

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

В подготовленном ведомством письме указано, что ВПР по программе предыдущего года обучения должны проводиться на 2-4 уроках по решению школ. Дату проведения этой проверки заведение может выбрать самостоятельно, но в только в рамках периода с 12 сентября по 12 октября.

День города в Москве

Мэр Москвы назвал слухами информацию о возобновлении ограничений в столице с 15 сентября.

«По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счёт нет», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

Вместе с тем мэр столицы рассказал, что массовые мероприятия в День города, который отмечают в первые выходные сентября, будут ограничены, ожидаются локальные мероприятия. Он рассказал, что у мэрии было желание провести праздник полномасташбно по аналогии с предыдущими годами, но ситуация к этому не располагает.

«Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме», — пояснил Собянин. Мэр указал, что общей темой праздника будут «Музеи Москвы».

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