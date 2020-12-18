Никаких манипуляций! Швейцария объяснилась в ответ на обвинения США

Национальный банк Швейцарии отверг обвинения в валютных манипуляциях со стороны Минфина США, сообщает портал RTS.

"Ни при каких обстоятельствах Швейцария не осуществляет валютных манипуляций", - приводится заявление регулятора.

Вместе с этим в банке отметили, что швейцарские власти готовы объяснить американским коллегам "экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику" страны.

Ранее Министерство финансов США обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.