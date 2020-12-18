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Никаких манипуляций! Швейцария объяснилась в ответ на обвинения США

18 декабря 2020, 03:20  •  69 • В мире
Национальный банк Швейцарии заявил, что обвинения в валютных манипуляциях со стороны Минфина США необоснованны. Регулятор подчеркнул, что никаких манипуляций не проводит ни при каких обстоятельствах.
Национальный банк Швейцарии отверг обвинения в валютных манипуляциях со стороны Минфина США, сообщает портал RTS.
"Ни при каких обстоятельствах Швейцария не осуществляет валютных манипуляций", - приводится заявление регулятора.
Вместе с этим в банке отметили, что швейцарские власти готовы объяснить американским коллегам "экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику" страны.
Ранее Министерство финансов США обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях.
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