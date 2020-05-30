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Никаких льгот и привилегий: Трамп заявил о пересмотре отношений с Гонконгом

30 мая 2020, 15:55  •  67 • Политика
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил о пересмотре отношений с Гонконгом. Никаких льгот и привилегий, обнародовал американский лидер своё распоряжение.
Трамп сообщил, что распорядился об отмене льгот, которые дают привилегии Гонконгу. Он уже сообщил об этом своей администрации. Причина такого решения - в политике Китая.
"Китай заменил формулу "одна страна - две системы" на "одна страна - одна система", - пояснил президент США.
Он добавил, что льгот Гонконг лишится в вопросах экспорта, экстрадиции, а также торговли товарами двойного назначения. Пекин, по мнению главы Белого дома, нарушил свои обязательства, что стало "трагедией для жителей Китая, Гонконга и всего мира".
28 мая парламент Китая – Всекитайское собрание народных представителей – принял резолюцию, в которой сказано о работе над проектом закона, касающегося национальной безопасности на территории Гонконга. По мнению Пекина, такой законопроект даст возможность более эффективно поддерживать порядок в этом специальном административном районе.
Трамп заметил, что данная инициатива противоречит обязательствам, которые Китай взял на себя 27 лет назад. Законопроект изменит статус граждан Гонконга. Он назвал этот специальный административный район Китая процветающей и свободной общностью. Именно эти достоинства Гонконг теперь может потерять из-за решений Пекина.

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