Никаких льгот для соблюдения законов: Песков отреагировал на незаконную акцию Навального

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В Кремле прокомментировали планы сторонников Алексея Навального провести несогласованный митинг.

Предвыборное время не означает возможность для "льготного режима" соблюдения законов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о планах сторонников оппозиционера Алексея Навального провести незаконную акцию из-за отказа ЦИК в регистрации его кандидатуры.

По его словам, "время перед выборами не означает льготного режима для соблюдения российского законодательства". Так Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах.

Ранее Центризбирком РФ отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению кандидатуры Алексея Навального. Отказ связан с непогашенной судимостью, которая имеется у политика.