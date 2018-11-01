Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина 1 ноября направит ракеты рядом с Крымом
Обязательная зимняя резина, борьба с борщевиком и новый ресурс госзакупок: какие...
«Стал жертвой спланированного убийства»: в Турции рассказали об обстоятельствах ...
Порошенко списал вину за долги Украины на премьерство Юлии Тимошенко
Главная / Политика

«Никаких коврижек»: правительство договорилось с нефтяниками о ценах на топливо

01 ноября 2018, 08:39  •  121 • Политика
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники согласились заморозить цены на топливо до конца года под угрозой заградительных пошлин.
Правительство договорилось с нефтяными компаниям о заморозке цен на бензин до конца года. При этом никаких «коврижек» в виде компенсаций никто не получит, а план повышения акцизов останется прежним, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Соглашение включает в себя договоренности о фиксированных объемах и стоимости крупных и мелких оптовых поставок топлива. Предполагается, что продукции будет производиться и реализовываться на 3% больше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Это требование распространяется на все регионы, за исключением Дальнего Востока.
По мнению Козака, ситуация на российском топливном рынке была расшатана искусственно, поскольку независимые АЗС хотели снизить оптовые цены.
Он пообещал, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а уровень маржинальности розничной сети выйдет на уровень 2,7 тыс. рублей как для бензина, так и для солярки, что выше нынешних показателей, передает РИА «Новости».
«Никаких коврижек никому не предложено. Либо вы соблюдаете цену независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на крайнюю меру в виде введения заградительной пошлины, что крайне болезненно, потому что это в первую очередь это ударит по нефтепереработке, в том числе независимой», - цитирует слова вице-премьера РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

121
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 02:09
«Они воруют, копируют, повторяют»: Болтон обвинил Китай в попытке создать свое «российское» оружие
01 ноября 2018, 02:09
Американские СМИ нашли следующую цель ИГ на Ближнем Востоке
31 октября 2018, 16:24
Путин не поедет на конференцию по Ливии, но Россию представят достойно - Песков

01 ноября 2018, 02:09
США пообещали «пощадить» союзников, сидящих на иранской нефтяной игле
01 ноября 2018, 05:24
На Украине чиновника записали в провокаторы за карту с «неправильным» Крымом
31 октября 2018, 19:39
«Путин вернул Россию на авансцену»: Саркози предупредил ЕС о вреде антироссийских санкций
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
29 октября 2018, 22:09
Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.