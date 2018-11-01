«Никаких коврижек»: правительство договорилось с нефтяниками о ценах на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники согласились заморозить цены на топливо до конца года под угрозой заградительных пошлин.

Правительство договорилось с нефтяными компаниям о заморозке цен на бензин до конца года. При этом никаких «коврижек» в виде компенсаций никто не получит, а план повышения акцизов останется прежним, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Соглашение включает в себя договоренности о фиксированных объемах и стоимости крупных и мелких оптовых поставок топлива. Предполагается, что продукции будет производиться и реализовываться на 3% больше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Это требование распространяется на все регионы, за исключением Дальнего Востока.

По мнению Козака, ситуация на российском топливном рынке была расшатана искусственно, поскольку независимые АЗС хотели снизить оптовые цены.

Он пообещал, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а уровень маржинальности розничной сети выйдет на уровень 2,7 тыс. рублей как для бензина, так и для солярки, что выше нынешних показателей, передает РИА «Новости».

«Никаких коврижек никому не предложено. Либо вы соблюдаете цену независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на крайнюю меру в виде введения заградительной пошлины, что крайне болезненно, потому что это в первую очередь это ударит по нефтепереработке, в том числе независимой», - цитирует слова вице-премьера РБК.