Никаких ковид-паспортов! Глава Челябинской области напомнил о главной задаче местных властей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не поддержал инициативу Башкирии по вводу ковид-паспортов. Глава региона указал, что считает затею бессмысленной, и напомнил о более важных задачах властей.

Соответствующее заявление прозвучало 21 января на совещании с главами муниципальных образований Челябинской области. Алексей Текслер подчеркнул, что в его регионе никаких ковид-паспортов не будет.

Делить людей по наличию антител в крови мы не будем,

- заявил глава Челябинской области.

Он добавил, что сейчас главная задача властей региона - обеспечить массовую вакцинацию населения. Именно на это будут направлены основные силы чиновников всех уровней, отметил Алексей Текслер.

Напомним, что тема ковид-паспортов впервые был поднята ещё в 2020 году, когда пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё только набирала обороты. Речь идёт о документе, удостоверяющем наличие антител к болезни. Многие увидели в этом попытку сегрегации населения.