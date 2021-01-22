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Никаких ковид-паспортов! Глава Челябинской области напомнил о главной задаче местных властей

22 января 2021, 08:30  •  55 • Политика
Глава Челябинской области отказался делить людей по наличию антител в крови. Ковид-паспортам в регионе сказали "нет".
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не поддержал инициативу Башкирии по вводу ковид-паспортов. Глава региона указал, что считает затею бессмысленной, и напомнил о более важных задачах властей.
Соответствующее заявление прозвучало 21 января на совещании с главами муниципальных образований Челябинской области. Алексей Текслер подчеркнул, что в его регионе никаких ковид-паспортов не будет.
Делить людей по наличию антител в крови мы не будем,
- заявил глава Челябинской области.
Он добавил, что сейчас главная задача властей региона - обеспечить массовую вакцинацию населения. Именно на это будут направлены основные силы чиновников всех уровней, отметил Алексей Текслер.
Напомним, что тема ковид-паспортов впервые был поднята ещё в 2020 году, когда пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё только набирала обороты. Речь идёт о документе, удостоверяющем наличие антител к болезни. Многие увидели в этом попытку сегрегации населения.

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