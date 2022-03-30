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Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 00:40 • 100 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет - Крым и Донбасс должны быть украинскими. В этом вопросе никаких компромиссов с Россией быть не может, подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросах территориальной целостности никаких компромиссов с Россией быть не может. Украинский лидер опубликовал новое обращение к народу.
Зеленский отметил, что Киев планирует продолжать переговоры с Москвой. Однако никаких территориальных уступок России не будет. То есть и Крым, и Донбасс, по мнению Киева, должны остаться украинскими.
- сказал Зеленский в обращении.
Он добавил, что в Киеве хотят получить реальные гарантии безопасности.
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