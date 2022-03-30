Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением

Владимир Зеленский заявил, что никаких территориальных уступок России не будет - Крым и Донбасс должны быть украинскими. В этом вопросе никаких компромиссов с Россией быть не может, подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросах территориальной целостности никаких компромиссов с Россией быть не может. Украинский лидер опубликовал новое обращение к народу.

Зеленский отметил, что Киев планирует продолжать переговоры с Москвой. Однако никаких территориальных уступок России не будет. То есть и Крым, и Донбасс, по мнению Киева, должны остаться украинскими.

Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это чёткие принципы, чёткое видение возможного результата,

- сказал Зеленский в обращении.

Он добавил, что в Киеве хотят получить реальные гарантии безопасности.