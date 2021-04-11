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Никаких исключений: В канцелярии Джонсона объяснили его отказ идти на похороны принца Филиппа

11 апреля 2021, 00:40  •  20 • В мире
Премьер-министр Великобритании отказался идти на похороны принца-консорта. В канцелярии Бориса Джонсона объяснили, почему было принято такое решение. Всё дело в правилах, и для королевской семьи нет никаких исключений.
Стало известно, что британский премьер не посетит церемонию прощания с принцем Филиппом. В канцелярии Бориса Джонсона объяснили, что политик намерен действовать последовательно и исключительно в интересах королевской семьи.
Если бы политик собрался присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского, значит, кто-то из членов королевской семьи получил бы отказ. Это объясняется действующими в Великобритании правилами. На похоронах может присутствовать не более 30 человек. Ограничение обсусловлено пандемией, и для королевской семьи нет никаких исключений.
Принц Филипп умер 9 апреля. Похороны 99-летнего супруга королевы Елизаветы II пройдут на восьмой день после его смерти - 17 апреля. В связи с пандемией публику на церемонию прощания и погребения не допустят. В последний путь герцога Эдинбургского проводят только самые близкие члены семьи, которые соберутся в Виндзорском замке рядом с Лондоном.
Ранее стало известно, что из США на похороны прилетит внук Филиппа и Елизветы - принц Гарри. Его супруга Меган Маркл останется дома, так как врачи не рекомендуют ей перелёт из-за беременности.

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