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Никаких исключений: Минтруд не поддержал пенсионную инициативу для артистов
30 апреля 2021, 01:15 • 74 • Политика
Минтруд не поддержал предложение о досрочной страховой пенсии для некоторых артистов. С соответствующей инициативой выступала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Инициатива о досрочном назначении страховой пенсии артистам балета, цирка и музыкантам, играющим на духовых инструментах, не нашла поддержки в Минтруде. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.
Она считает, что отдельным категориям творческих работников необходимо досрочно назначать страховую пенсию. Ямпольская объясняет это тем, что специфика профессий артиста балета или цирка заключается в раннем старте профподготовки, длительном обучении и относительно короткой артистической жизни. Кроме того, данные профессии связаны с постоянными тяжёлыми нагрузками, сопровождающимися профессиональными заболеваниями.
- гласит официальный ответ Минтруда на инициативу Ямпольской.
Тем не менее парламентарий не намерена сдаваться. Она отмечает, что не может согласиться с подобным решением ведомства, поэтому намерена возвращаться к этому вопросу снова и снова.
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