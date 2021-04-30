Никаких исключений: Минтруд не поддержал пенсионную инициативу для артистов

Минтруд не поддержал предложение о досрочной страховой пенсии для некоторых артистов. С соответствующей инициативой выступала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Инициатива о досрочном назначении страховой пенсии артистам балета, цирка и музыкантам, играющим на духовых инструментах, не нашла поддержки в Минтруде. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

Она считает, что отдельным категориям творческих работников необходимо досрочно назначать страховую пенсию. Ямпольская объясняет это тем, что специфика профессий артиста балета или цирка заключается в раннем старте профподготовки, длительном обучении и относительно короткой артистической жизни. Кроме того, данные профессии связаны с постоянными тяжёлыми нагрузками, сопровождающимися профессиональными заболеваниями.

Предложения комитета Государственной Думы СФ РФ по культуре о внесении изменений в законодательство РФ в сфере пенсионного обеспечения в части порядка досрочного назначения пенсии отдельным категориям творческих работников не могут быть поддержаны,

- гласит официальный ответ Минтруда на инициативу Ямпольской.

Тем не менее парламентарий не намерена сдаваться. Она отмечает, что не может согласиться с подобным решением ведомства, поэтому намерена возвращаться к этому вопросу снова и снова.