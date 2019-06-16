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«Никаких инициатив из Вашингтона не следует»: в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

16 июня 2019, 22:24  •  64 • В мире
Со стороны США нет конкретных инициатив и предложений по переговорам с Россией на высшем уровне во время саммита G20 в Японии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о намерении провести встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, Песков допустил, что речь может идти о формате «на ногах», в рамках которого полноценно обсудить важные вопросы не удастся. По мнению экспертов, глава Белого дома опасается возможной критики за подобную встречу, как это произошло после саммита в Хельсинки в 2018 году.
 
Reuters © Carlos Barria
 

Россия не получала конкретной информации от США по вопросу возможной встречи президентов в ходе саммита G20 в Японии. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он допустил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу «на ногах».

«Никаких инициатив по-прежнему не следует из Вашингтона. Но здесь, наверно, надо очень внимательно просто следить за нюансами, потому что Трамп говорит: «Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами». Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, что называется, как дипломаты говорят, «на ногах», — сказал он в эфире «Россия 1».

При этом Песков подчеркнул, что обсудить вопросы по всем общим темам в таком формате не получится.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что американская сторона выразила намерение встретиться, однако конкретные предложения так и не сформулировала.

Напомним: саммит G20 в Осаке начнётся 27 июня. В мае Трамп заявил, что намерен в ходе «двадцатки» провести встречу как с Путиным, так и с главой КНР Си Цзиньпином. AFP сообщает, что 12 июня Трамп подтвердил своё намерение встретиться с Путиным.

Вопрос организации встречи в ходе саммита G20 поднимался и во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию в мае. Обе стороны выразили заинтересованность в переговорах. Однако, как отметил Песков в эксклюзивном интервью RT, для организации встречи необходимы более конкретные действия.

«Да, он (Помпео. — RT) был в Сочи и даже говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно. Такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Поэтому встреча возможна, но ничего ещё не решено», — говорил он.

 

«Встречу отменили США» 

Инициатива о встрече на высшем уровне должна исходить от американской стороны, убеждён доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. В разговоре с RT он напомнил, что именно по вине Вашингтона менее чем за сутки до их начала сорвались переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 года.

«Встречу отменили США. Тогда Россия заявляла, что больше такая ситуация повториться не может. США должны чувствовать свою обязанность провести такую встречу, если она будет инициирована ими же», — сказал он.

Так, после отмены встречи на саммите G20 в Аргентине Ушаков заявил, что Россия не будет упрашивать США организовать переговоры президентов.

«Российская сторона готова к разговору, более того — считает, что эти контакты на высшем уровне крайне важны. Вместе с тем упрашивать американскую сторону, так сказать, навязываться, мы, в общем-то, не будем. Сейчас всё зависит от американцев», — говорил он.

По мнению Ярыгина, Трамп намеренно откладывает этот вопрос на последний момент из-за фактически начавшейся избирательной кампании в США.

«Трамп уже находится в стадии предвыборного процесса, он уже думает, как будет баллотироваться в президенты, какие он может предпринимать шаги, а какие не может. Для Трампа любая встреча с Путиным будет читаться и пониматься в рамках внутриполитических процессов», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что после встречи Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 года в США многие представители как американского истеблишмента, так и СМИ раскритиковали главу Белого дома.

 

«Ему нужен пиар-эффект»

Полноформатная встреча с Путиным может ударить по рейтингу Трампа, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Я думаю, что он будет делать намёки, предложения, будет высказываться позитивно, будет встречаться «на ногах», но ему нужен скорее позитивный кратковременный пиар-эффект, чем реальные достижения, которые ничем не помогут в его избирательной кампании», — сказал он RT.

При этом Рогулёв отметил, что российско-американские отношения находятся не в лучшем состоянии.

«Нынешнее падение — его можно назвать худшим, исходя из того что старые соглашения рассыпаются, а новые на смену им не приходят. В этом смысле ситуация тревожная, но это не означает, что тенденцию нельзя повернуть вспять», — добавил он.

О продолжающемся ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном ранее заявил Владимир Путин.

«Они деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — сказал президент России.

В то же время в ходе телефонных переговоров Путина с Трампом в начале мая лидеры подтвердили намерение работать над улучшением двусторонних отношений.

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