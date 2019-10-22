Никаких гендерных различий: Всем новозеландским морякам разрешили наклеивать накладные ресницы и красить ногти

Изменения в принципах ухода за собой и внешнего вида служащих происходят по мере того, как Королевский новозеландский военно-морской флот становится все более инклюзивным, пишет Daily Mail.

Так, с 1 ноября военнослужащим можно будет не только накладывать макияж, но и пользоваться духами или одеколоном. Однако, как и прежде, под запретом останутся пирсинг и необычные прически.

По словам контр-адмирала флота Новой Зеландии Дэвида Проктора, таким образом военное руководство дает понять служащим, что различий между мужчинами и женщинами с точки зрения личной гигиены и внешнего вида не существует.