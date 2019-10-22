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Никаких гендерных различий: Всем новозеландским морякам разрешили наклеивать накладные ресницы и красить ногти

22 октября 2019, 02:24  •  88 • В мире
В ноябре в военно-морских силах Новой Зеландии вступают в силу новые правила. Теперь все моряки смогут делать ненавязчивый макияж, клеить накладные ресницы и даже красить ногти - правда, прозрачным лаком. Таким образом военное руководство решило добиться гендерного равенства.
Изменения в принципах ухода за собой и внешнего вида служащих происходят по мере того, как Королевский новозеландский военно-морской флот становится все более инклюзивным, пишет Daily Mail.
Так, с 1 ноября военнослужащим можно будет не только накладывать макияж, но и пользоваться духами или одеколоном. Однако, как и прежде, под запретом останутся пирсинг и необычные прически.
По словам контр-адмирала флота Новой Зеландии Дэвида Проктора, таким образом военное руководство дает понять служащим, что различий между мужчинами и женщинами с точки зрения личной гигиены и внешнего вида не существует.

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