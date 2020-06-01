Телеканал BBC выпустил трейлер к сериалу про отравление Скрипалей в Солсбери, сам сериал начнут показывать в середине июня. Телеканал "360" обратился к племяннице Сергея Скрипаля - Виктории Скрипаль, чтобы выяснить её мнение на этот счёт.

По словам женщины, через весь сериал будет проходить нить о вине России: "во всём виновата Россия". Не будет представлено ни доказательств, ни фактов - только голословные обвинения, считает Виктория. Она отметила, что бездоказательные обвинения - привычное дело для BBC.

"То есть не основано ни на каких реальных фактах, ничего, только "хайли лайкли". Будем жить по "хайли лайкли" - одна бабка сказала". Так они и живут", - сказала она.

Виктория добавила, что телеканал BBC никогда не интересовался фактами в этом деле и не основывался на них изначально. Она отметила, что во время первого интервью для BBC её уговаривали обвинить во всём Россию. Женщина отметила, что готова обвинить кого угодно, но после того, как получит железные, неопровержимые доказательства.