Никаких денег: Трамп отомстил Палестине за отказ от переговоров с Израилем

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В противном случае США не будут продолжать финансовую помощь автономии, заявил американский лидер.

Палестинская национальная автономия отнеслась к США с неуважением, поэтому помощь ПНА будет приостановлена. Чтобы добиться прогресса в этом вопросе, Палестина должна вернуться к переговорам с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они выказали неуважение к нам", - сказал Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Давосе. По его словам, неуважение палестинцев выразилось в том, что руководство автономии не пожелало встретить вице-президента США Майка Пенса после того, как Трамп решил перенести посольство США в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.

Кроме того, Трамп заявил, что палестинцы получали от США помощь в сотни миллионов долларов. "Теперь эти деньги не достанутся им, пока не сядут за стол и не начнутся переговоры", - заявил он.