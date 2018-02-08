“Никаких денег не жалко”: Сорос заплатил за отмену Brexit

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Сорос направил более 400 тысяч фунтов на финансирование отмены Brexit.

Стало известно о том, что свыше 400 тысяч фунтов направил Джордж Сорос из своих фондов для того, чтобы сохранить Великобританию в ЕС. В частности, речь идет о том, что деньги были направлены Соросом на кампанию “Лучшее для Великобритании” - именно это движение стремится к отмене Brexit.

Примечательно то, что пользователи в соцсетях шутят про то, что сумма в 400 тысяч не является очень большой, она, скорее, “чисто символическая”.

“Ну, Сорос - миллиардер, ему никаких денег не жалко!” - пишут пользователи.

Напомним, что Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако переговоры, во сколько обойдется такой уход из Евросоюза, продолжаются до сих пор.

“Фонды Джорджа Сороса, наряду с другими крупными донорами, сделали значительный вклад в нашу работу”, - цитирует РИА Новости Марка Маллок-Брауна, который возглавляет кампанию.