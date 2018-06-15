«Никаких арестов имущества»: есть ли решение у хозяйственного спора между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Постановление об аресте зарубежных активов «Газпрома» за недопоставку объёмов голубого топлива транзитом через Украину изначально было политическим, и его отмены следовало ожидать. Об этом в беседе с RT заявили представители партий «Народный фронт» и «Батькивщина». По их словам, блокирование решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом округа Свеа показало, что ЕС в первую очередь лоббирует свои интересы. Теперь «Нафтогаз» лишился права претендовать на имущество российской компании, однако Киев может подать иск повторно.

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции удовлетворил ходатайство «Газпрома». Компания требовала приостановить исполнение постановления Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Это решение касается иска «Нафтогаза Украины», по которому российский концерн должен был выплатить украинской стороне $2,56 млрд за недопоставку объёмов голубого топлива по транзиту через украинскую территорию. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» от 14 июня.

«Ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях», — отмечается в сообщении «Газпрома».

По информации российского концерна, апелляционный суд согласился с тем, что для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража имеются достаточные основания.

«Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины» в том числе оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», — отмечается в сообщении «Газпрома».

Спорные контракты

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта: о поставках голубого топлива на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба документа были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года. Но с 2012 года «Нафтогаз» перестал выбирать тот объём российского газа, который был предусмотрен соглашением, а с ноября 2015-го Киев приостановил его покупку. В результате «Газпром» перестал прокачивать через Украину тот объём топлива, который был оговорён условиями договора между компаниями.

В 2014 году «Газпром» и «Нафтогаз» начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Стокгольмский арбитраж принял решение по поставкам газа в декабре 2017-го. Тогда суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки голубого топлива в 2013—2014 годах в размере $2 млрд. При этом «Газпром» требовал взыскать с украинской компании $3,4 млрд. Более того, арбитраж снизил обязательства «Нафтогаза» перед «Газпромом» более чем в десять раз (с 52 млрд куб. м до 5 млрд) до истечения срока контракта.

В феврале нынешнего года Стокгольмский суд вынес решение и по транзитному договору. Судьи удовлетворили требования «Нафтогаза» на сумму $4,673 млрд.

Арбитры произвели зачёт встречных требований, по итогам которого российская компания была обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Украинская газовая компания попыталась добиться принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в Швейцарии и Нидерландах. В частности, в начале лета «Нафтогаз» заявил, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей «Газпрома» в голландских дочерних компаниях. Также украинская сторона заявила, что инициировала арест активов «Газпрома» в других юрисдикциях, в частности доли в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В конце марта нынешнего года «Газпром» оспорил решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. А 28 мая 2018 года — подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня это ходатайство было удовлетворено.

«Нафтогаз» против

«Нафтогаз» уже сообщил, что надеется на отмену постановления апелляционного суда округа Свеа.

«Решение суда было принято без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса», — сказано в официальном заявлении компании, которое размещено на её сайте.

Также украинская сторона утверждает, что решение апелляционной инстанции является временным и вскоре «Нафтогаз» представит в суд свои аргументы для его отмены.

Строительство трубопровода «Северный поток» в Заснице в мае 2011 года

Reuters

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Однако депутаты Верховной рады придерживаются иного мнения.

«Решение Стокгольмского арбитража изначально было политическим, поэтому у меня не оставалось сомнений, что его отменят. Страны ЕС зависят от российского газа, а Германия лоббирует строительство невыгодного для Украины нового трубопровода «Северный поток — 2». И как в этой ситуации взыскать $2,6 млрд по иску Украины, которая не входит в ЕС? Это же безумие — поругаться с основным поставщиком газа. Поэтому никаких арестов имущества не будет», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

Аналогичной точки зрения придерживаются и в партии «Батькивщина».

«Решение суда в Швеции показало, что ЕС в первую очередь лоббирует свои интересы и никто не будет жертвовать своими интересами ради Украины. Очевидно же, что Европа отыгрывает назад и не хочет портить отношения с «Газпромом». Поэтому, скорее всего, будет найден какой-то другой компромисс», — сообщил источник RT в партии «Батькивщина».

О необходимости компромисса в беседе с RT заявил и президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Этот спор будет вечным. «Нафтогаз» просто подаст новый иск, его полностью или частично удовлетворят, потом «Газпром» снова подаст апелляцию, и решение суда отменят. Арбитраж ничего не решит. Сторонам нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать компромисс, который устроит и «Нафтогаз», и «Газпром», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас компании не начинают переговорный процесс по политическим причинам.

«В «Нафтогазе» понимают, что с российской стороной нужно договариваться, но в текущий политический момент там никто к этому не готов. По-хорошему переговоры должны проходить с участием высшего руководства России и Украины, однако в настоящее время я себе не представляю встречу Владимир Путин — Пётр Порошенко», — сказал Охрименко.

Экономист полагает, что прогресса в решении о начале переговоров не стоит ждать как минимум до выборов президента Украины.

«Впрочем, неясно и то, как будут развиваться события после голосования. Сегодня президент Украины сильно зависит от своего окружения, которое тоже не настроено на диалог с РФ», — отметил специалист.

Обходные пути

По словам Охрименко, если «Нафтогаз» и «Газпром» не придут к компромиссу, газопровод на территории Украины ждёт печальная судьба.

«Благодаря альтернативным маршрутам, которые сейчас создаются, Россия может сокращать объёмы поставок голубого топлива через Украину. Сейчас Киев ведёт переговоры с той же Германией о том, чтобы ФРГ покупала газ у России на границе РФ и Украины, но если этого не произойдёт, то газопровод постепенно будет ветшать и придёт в негодность», — заключил специалист.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что «Газпром» избрал верную стратегию для защиты своих интересов, которая позволит компании не понести значительных финансовых потерь от исков «Нафтогаза».

«У российской компании была возможность выплатить деньги, которые постановил уплатить Стокгольмский арбитраж. «Газпром» даже заложил их в отчётность. Однако он решил пока не выполнять решения суда, используя для этого юридические механизмы. И решение апелляционной инстанции создало возможность для снятия ареста с активов российского газового концерна», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что до полного завершения конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом» ещё далеко.

«Российской стороной одержана определённая победа, однако полностью скандал не завершился. Пока что всё идёт к мировому соглашению между сторонами. Тем более что «Газпром» расторг контракт с «Нафтогазом», а значит, надо заключать новый», — пояснил Пасечник.

Он также заявил, что решение апелляционного суда округа Свеа, с его точки зрения, не связано с тем, что Швеция одобрила прокладку «Северного потока — 2» через свою территорию.

«Как правило, постановления арбитражей не связаны с политической конъюнктурой», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время российская компания сделала многое для постепенной замены украинского транзитного маршрута.

«Сейчас, по сути, единственной страной, не одобрившей строительство «Северного потока — 2», осталась Дания. У «Газпрома» есть альтернативный план, по которому трубу можно пустить в обход этой страны, что сделает проект дороже, однако он всё равно будет реализован. Если экономика Европы и дальше будет расти на 1,5—2% в год, то оба «Северных потока», а также «Турецкий поток» способны в значительной степени снизить зависимость «Газпрома» от украинской ГТС», — обрисовал ситуацию Пасечник.

Как он отметил, у российской стороны уже сейчас есть все возможности снизить зависимость от украинской ГТС.

«Нужны инвестиции в модернизацию украинского газопровода. Нужен понятный тариф за транзит. Если этого не будет, то российская сторона, видимо, начнёт по максимуму загружать обходные пути. Возможности сокращать объём транзита через Украину у нас есть уже сейчас. Например, в 2017 году мы не загружали на 100% трубопровод через территорию Белоруссии, там оставалась ещё возможность для увеличения прокачки примерно на 10%. Так что всё зависит от поведения Киева», — заключил эксперт.