Никаких амнистий: Зеленский не даст амнистию Донбассу

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — сказал он в эфире телеканала ICTV. В то же время Разумков поддержал соблюдение перемирия на востоке страны.

Вооруженные силы ДНР и ЛНР, состоящие в основном из местного населения — граждан Украины, насчитывают порядка 30 тыс. человек. Согласно ключевому документу мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе — комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года — Украина и самопровозглашенные республики Донбасса обязываются обменяться всеми удерживаемыми лицами (пункт 6).

Кроме того, Киев обязался провести «помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание» граждан в связи с конфликтом в регионе (пункт 5).

Этот документ ранее приняла Верховная рада, но в законную силу он не вступил.

На прошлой неделе Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен завершить вооруженный конфликт в Донбассе и предпринимает для этого конкретные шаги.

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая сегодня идет на выборы [в Верховную раду]. Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент, дадут нам возможность остановить войну, а после этого ее прекратить», — подчеркнул он в эфире канала «1+1».

Разумков убежден, что позиция главы Украины по ситуации в Донбассе «дает уверенность по урегулированию конфликта». Он указал на усиление украинской группы в минском процессе, на встречу стран «нормандской четверки», в которую входят Франция, ФРГ, Россия и Украина, на уровне советников в Париже 12 июля, а также на телефонный разговор Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский высказывался против амнистии и предоставления особого статуса Донбассу еще будучи кандидатом в президенты Украины.

Жителей региона он называл «заложниками».

«Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявил он в интервью «РБК-Украина».

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Зеленский признал, что решение конфликта на востоке страны будет долгим. Он предложил создать медиапортал на русском языке, который бы вещал по всей Европе и показывал «правдивые вещи» о ситуации на Украине.

Судьба украинцев по сути решается в эти дни: 21 июля в стране прошли выборы в Верховную раду, сейчас сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса. После обработки 93% протоколов становится ясно, что в украинский парламент проходят пять партий. С большим отрывом идет президентская партия «Слуга народа» — она набирает 43,13% голосов и вместе с «одномандатниками» получит, по предварительным данным, более 250 депутатских кресел.

Комментируя такие результаты, депутат Народного совета ДНР Олег Онопко выразил мнение, что принципиальных изменений в политике Киева по отношению к ДНР и ЛНР после парламентских выборов ждать не стоит.

«В сложившейся на Украине ситуации радоваться [победе] команде Зеленского преждевременно. Теперь, имея в своих руках все рычаги влияния в законодательной и исполнительной ветвях власти, президент Украины и его партия не смогут избежать ответственности за ухудшение экономической ситуации в собственной стране и за продолжение вооруженного конфликта в Донбассе», — сказал он РИА «Новости».

По мнению Онопко,

у Зеленского уже не будет возможности переложить ответственность за невыполнение минских соглашений на некие политические силы, как это делал в свое время его предшественник Петр Порошенко.

Следом за «Слугой народа» идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — партия Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Она получает 13,05% голосов. Таким образом, партия получит немногим более 40 мандатов.

У этой политической силы свое видение решения вооруженного конфликта на востоке страны. План мирного урегулирования украинского кризиса 17 июля в Европарламенте представил глава политсовета партии Виктор Медведчук. На презентации присутствовали евродепутаты из Великобритании, Франции, Италии и ФРГ.

В документе, в частности, предлагается придать особый статус ДНР и ЛНР, а также создать на востоке страны так называемый автономный регион Донбасс. Соответствующие изменения, согласно концепции, должны быть внесены в конституцию Украины.

Партия также настаивает на амнистии для жителей региона и участников конфликта.

Она предлагает внести закон, аналогичный тому, который защищает участников протестов конца 2013 года и начала 2014 года.