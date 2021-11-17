Никаких 20 лет рабства не было? Полиция Казахстана допросила мужчину с видео

Полиция Казахстана начала расследование об удержании в рабстве гражданина России. На допросе мужчина заявил, что работал добровольно и мог уйти в любой момент.

После видео, в котором мужчина из России заявил, что уже 20 лет находится в трудовом рабстве в Казахстане, полиция страны выехала на место для выяснения ситуации. Выяснившиеся подробности дела сообщила пресс-служба казахстанской полиции.

Речь идёт о гражданине России Алексее Котове. В среду, 17 ноября, в соцсетях появилось видео, на котором он утверждает, что уже 20 лет находится в трудовом рабстве и просит о помощи с возвращением на Родину.

После появления ролика в Сети полиция Казахстана зарегистрировала уголовное дело об удержании человека в неволе и направила следственно-оперативную группу в крестьянское хозяйство, где находился мужчина с видео. В ходе допроса владельца крестьянского хозяйства и самого Котова выяснилось, что никакого рабства вроде как не было.

Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства,

- гласит сообщение пресс-службы.

Добавляется, что мужчина снял ролик и выложил его в соцсети с целью вернуться домой в Россию.