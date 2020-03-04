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Никакие религии не в обиде, а Бог в Конституции теперь будет

04 марта 2020, 01:00  •  14 • В России

К статье 67 Конституции президентом предложено добавить вот такую, чеканно-сформулированную поправку:

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

Разберем сказанное. А в нем множество смыслов, хотя, противники этой поправки видят только слово Бог, благо оно написано с большой буквы.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей…». Первое ключевое слово – «объединенная», не завоеванная, не отнятая, не аннексированная. Тысяча лет прошло, многие забыли, что большинство народов нашей страны объединились добровольно, сохранив свои идентичности. А вера в Бога, пожалуй, один из главных, если не главный критерий самоидентификации народа. Эта часть поправки подтверждает, что, как и ранее, на самоидентификацию никто покушаться не будет. Самый яркий пример – регионы исповедующие ислам в самом центре православной России.

«…Сохраняет память предков…» - еще одна важная деталь этой смысловой конструкции. Память предков, их заветы – неприкосновенны и охраняются Конституцией. Предки много чего нам завещали и оставили, например – жить вместе и дружно, одной семьей.

«…Идеалы и веру в Бога», - здесь подчеркивается схожесть двух понятий: веры и идеалов. Даже в самые лютые богоборческие времена мы жили по «десяти заповедям из Библии», они, почти точно были скопированы в «Кодексе строителя коммунизма». Скорее всего, создатели «Кодекса» и хотели придумать для него какие-то новые нравственные нормы, но просто не смогли. Они едины всю сознательную жизнь человечества, во всех религиях мира. Поэтому, для атеистов – идеалы, для верующих - Бог. Главное, не путать атеистов с бесноватыми. Атеист, в классическом определении, человек не признающий существование Высшего разума, всего лишь. Религии ему просто не интересны, он к ним равнодушен, вера вне системы его ценностей. Люди, которые не могут пройти спокойно мимо слов «Бог» или «вера», отказывают другим в возможности и потребности верить, называются просто - «бесноватые».

На межконфессиональном совещании новые тезисы обсуждали и нашли вполне корректную для всех формулуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам - от появления Бога в Конституции "очевидно, что государство свой светский характер не теряет".

А по поводу конфессиональной принадлежности слова «Бог» в поправке к Конституции, эксперт Павел Крашенинников дал такое разъяснение «КП»:

- Да, у нас многоконфессиональная страна. Но, насколько я знаю, на межконфессиональном совещании новые тезисы обсуждали и нашли вполне корректную для всех формулу.

То есть никто не в обиде, а Бог в Конституции теперь будет.

Есть еще один скрытый смысл этой поправки. В последние десятилетия, страны, считающиеся носителями новых идей и флагманами прогресса, одна за другой отказываются от своего прошлого, национальной и культурной идентичности. Скорее всего, для многих из них это закончится потерей суверенитета – внешнего и внутреннего. России это пока не грозит, но вызовы она осознает. Судя по этой поправке.

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