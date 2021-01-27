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Никакие "русские хакеры" не смогли бы: Байден заставит "исчезнуть" Америку - Шафран

27 января 2021, 14:05  •  100 • Политика
Журналистка Анна Шафран считает, что президент США Джо Байден в первые же дни своего правления сделал для развала Америки то, чего не смогли бы никакие "русские хакеры" или "агенты Кремля". Шафран уверена, что политика нового президента приведёт к тому, что США "исчезнут с геополитической карты мира как сколько-нибудь значимый игрок".
Одним из первых решений Байдена на посту президента стало возвращение трансгендерам священного права служить в армии США, заметила Анна Шафран.
"Что ж, бумеранг вернулся в США, а точнее, сеявший ветер наконец-то пожал вполне заслуженную бурю. Бессмысленные и беспощадные протесты против "тиранов", приводившие государства к распаду и многолетней нищете, которые США сеяли по всему миру, теперь пришли к ним, и, похоже, пришли надолго", - прокомментировала журналистка в разговоре с RT.
Теперь, по её словам, будет следующий шаг - размывание традиционных ценностей. Это отработанная политтехнология, отмечает Шафран, которая используется для разложения общества изнутри.
"Армия - это вопрос национальной безопасности. В любом государстве это самый консервативный и дисциплинированный институт, обеспечивающий стабильность страны и общества. Трамп это отлично понимал, поэтому не стал раздражать военных чрезмерной политкорректностью и толерантностью", - заявила журналистка.
Но в отличие от предшественника Байден готов зайти слишком далеко: реализовать принципы демократии в армии, где это создаст критические уязвимости.
"Никакие "русские хакеры" и прочие "агенты Кремля" за долгие годы не могли бы сделать столько для ослабления США, сколько уже в первые дни своего правления сделал Байден. И ведь ничто не свидетельствует о том, что он планирует остановиться на достигнутом. Раскол будет только нарастать", - предсказывает Шафран.
Она не исключает, что в будущем враги Америки скажут Байдену спасибо, как враги России говорят сейчас спасибо Горбачёву, поскольку шансы на то, что США больше не смогут диктовать свою волю всем и каждому, очень велики.
"Она (Америка. - Ред.) утратит эту способность просто потому, что исчезнет с геополитической карты мира как сколько-нибудь значимый игрок. Главное - не мешать им и стоять достаточно далеко, чтобы осколками не засыпало", - заключила Шафран.

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