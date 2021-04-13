«Никакие деньги не стоят 10 лет в колонии»: как устроен наркорынок в России и что ждёт рядовых исполнителей

По данным ФСИН, в 2020 году за преступления, связанные с наркотиками (ст. 228—233 УК РФ), в исправительных колониях отбывали наказание около 109 тыс. человек. Это почти треть от общего числа осуждённых. При этом количество предложений в интернете купить нелегальные препараты или быстро подработать курьером не уменьшается. RT на условиях анонимности пообщался с бывшим заключённым, который несколько лет был закладчиком, и убедился, что все обещания лёгких денег заканчиваются тюрьмой.

Я попал в этот «бизнес» в 2013 году. У меня был сложный период: после неудачной операции не мог заниматься привычным трудом, и тогда же начал плотно общаться с товарищем, который занимался торговлей наркотиками. Ему нужен был человек, который мог бы фасовать товар и делать закладки. Он мне обещал хорошую зарплату и безопасность, и я согласился.

Я был низшим звеном — изготавливал готовый к употреблению продукт и делал закладки. Через анонимные мессенджеры скидывал адреса координатору и получал от него указания, сколько нужно кладов на день. Сначала это был спайс, потом ассортимент расширился и появились синтетический гашиш и эйфоретики. В начале своей деятельности я сбывал где-то 90 граммов в день, потом объёмы выросли до 250 граммов в день. Это довольно много.

В случае со спайсом мне надо было смешивать наркотик с травянистой основой. Остальные вещества я просто фасовал и делал клады с чётким описанием. Затем, пользуясь анонимными схемами в интернете, я отсылал адреса, которые руководитель уже продавал потребителям.

Закладки стоили примерно 3000 рублей за штуку, львиная доля этих денег шла организатору всей схемы, а мы с координатором получали 400 рублей на двоих с закладки.

Тогда я воспринимал покупателей как дураков: они и так своё найдут, так почему бы на этом не заработать. Сейчас понимаю, что отсутствие доступности, возможно, кого-то уберегло бы от зависимости и других неприятностей, сопряжённых с употреблением наркотиков.

Наркотики мы получали из-за границы в обычной посылке. Скажем, из Чехии концентрат для курительных смесей приходил в банке крема. Большие объёмы слали в какой-нибудь маскирующей оболочке соответствующего размера. Например, мешок порошка могли прислать в колонке магнитофона, «плитку» гашиша — в мониторе компьютера, и так далее. Был специальный человек, который получал эти посылки, а потом передавал мне. Первое, что мне объяснили, — абсолютно никто не должен получать даже намёка на то, чем я занимаюсь. И лично из моих рук дурь никому не должна была передаваться.

Анонимная мафия

Главное звено — организатор. Он осуществлял заказ и оплату поставок через интернет и вёл продажи потребителям, при этом рулил всем из другого региона. В нашем городе у него было доверенное лицо — как раз мой товарищ, который уже организовывал всё на месте и привлекал людей к остальной работе.

Производителей или оптовых продавцов ищут в даркнете. Тут же можно купить всё необходимое оборудование и прекусоры. Оплата идёт через подставные счета или криптовалюту, для доставки используются разные хитроумные способы. Кстати, пресловутый биткоин, когда я сам этим занимался, использовался по большей части в даркнете. Говорят, спрос в криминальном мире как раз во многом обеспечил рост криптовалюты.

В нашей «конторе» было мало звеньев. Другие, о которых я узнал, уже сидя в тюрьме, были гораздо масштабнее.

Это были самые настоящие ОПС (организованное преступное сообщество, ст. 210 УК РФ), и они имели сбыт по всему СНГ.

Цепочка от организатора, который вообще был чуть ли не мифическим, до закладчика длинна и сложна. Например, организатор руководит координаторами по регионам, которые управляют оптовиками, те, в свою очередь, оставляют товар в больших объёмах для рядовых закладчиков. Помимо этого, в схему входят диспетчеры, которые ведут продажи, а также координацию закладчиков. Есть и держатели оптовых складов.

Так, один из моих тюремных знакомых проходил по нашумевшему делу актёра Дмитрия Гуменецкого (более известен как Шмидт из сериала «Бригада»). Актёра задержали в 2015 году за хранение 280 килограммов концентрата, из которого можно было изготовить семь тонн курительной смеси. В 2016 году суд приговорил его к восьми годам заключения, как выяснилось, Гуменецкий только хранил наркотики, а продажами не занимался. Любопытно, что этот знакомый действовал в совершенно другом регионе. Ещё знаю человека, который занимался распространением специальной обработанной техники (планшеты, смартфоны) для осуществления преступной деятельности. На гаджетах убирают возможность геолокации, возможность устанавливать самому какое-либо ПО, остаётся только минимальный набор программ, необходимых для работы.

Ещё владельцы крупных магазинов нанимают так называемых «спортиков». Это отморозки, которые за деньги готовы избить или покалечить человека. Например, закладчик присваивает наркотик и кидает магазин, тогда продавец отправляет к нему команду «спортиков». Ведь обычно продавцы просят скрин паспорта, и найти человека не составляет никакого труда. Также такие люди могут запугать того, кто хочет выйти из дела.

Масштабы и организация серьёзные. Это настоящая мафия, и при этом совершенно анонимная.

В этот бизнес можно попасть и не по своей воле. Я знал одного мужика в тюрьме, который был обычным работягой, с женой и двумя детьми. А вот брат его был оболтус и связался с наркотиками. Он взял крупную партию и сбежал из города. Наркобароны вышли на законопослушного брата и заявили, что родственник задолжал большую сумму денег. Они скинули ему полную информацию по всей его семье и дали понять, что добраться до них не составит труда. Идти в полицию он испугался и согласился работать на мафию. Для этого он переехал в другой город, поселился на чердаке старого дома барачного типа и стал делать закладки. В день он получал 500 рублей на еду и расходы. Спустя какое-то время его арестовали, жена с ним сразу же разошлась. Сколько он в итоге получил не знаю, я раньше с СИЗО в колонию отправился, но, думаю, не меньше семи — десяти лет.

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Сдали свои

Попался я потому, что меня сдали свои же. Их арестовали, а я, чтобы не попасть в тюрьму, вышел из дела и, чтобы поменять свой образ жизни, ушёл в армию.

У меня было 16 преступлений, за семь из которых я мог получить до 20 лет. Это довольно пугающая перспектива — провести всю оставшуюся молодость в неволе. Получил в итоге я десять лет. При этом сидел в одной из самых строгих и суровых колоний России, ИК-9 в Республике Карелия (сейчас против экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в превышении должностных полномочий после того, как было обнародовано видео с избиением заключённого. — RT).

В заключении я много читал и переосмыслил свою жизнь. Понял, что каждый день — это урок, через который нужно пройти правильно. Иначе всё будет повторяться вновь и вновь, и ты, как двоечник в школе, будешь оставаться на второй год. Зато теперь я радуюсь простым вещам, возможности быть рядом с близкими. Когда спокойно встаёшь утром в своей квартире, а не по звонку в бараке в полной суете. Простой, хорошей еде, честному труду, красоте и безмятежности природы. Все эти и прочие простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся вещи я научился ценить только после тюрьмы. Да и совесть теперь чиста: за все преступления я ответил, вышел по УДО за хорошее поведение и труд, и теперь можно этот лист жизни спокойно перевернуть.

«Вход рубль, выход — два»

Когда молодой парнишка, решивший заработать лёгкие деньги на наркотиках, думает, что он самый умный и баловень судьбы, то глубоко заблуждается. Он просто мясо, и чуть что — его отдадут в руки полиции не моргнув глазом. А ещё есть поговорка «вход рубль, выход — два». Когда, осознав своё положение, человек пытается выйти из дела, то просто получает от координатора подробнейшие данные на себя и всю свою семью и прямой намёк, что так просто уйти не выйдет.

Откликнувшись на объявление в интернете, человек, считай, сразу подписывает себе приговор. Слив рядовых закладчиков происходит по принципу «и волки сыты, и овцы целы». Полиция получает хорошую раскрываемость, а организаторы остаются целы, так как по договорённости сами сливают «пехоту».

Знаю череду случаев, как в наш город приезжали люди из других регионов и даже стран, чтобы забрать вес по координатам. А на месте их тут же арестовывали. Нетрудно догадаться, что их слил органам сам координатор. Думать, что ты этого избежишь, — верх наивности.

В 2016—2017 годах был бум, закрывали закладчиков группами по 30—40 человек, и большинство совсем молодые, 18—20 лет. Теперь всю молодость они проведут в тюрьме.

Я хотел бы обратиться как раз к таким молодым ребятам, думающим, что поймали удачу за хвост: вас обязательно поймают, а никакие деньги не стоят десяти лет в колонии. Потому что вас либо ждёт вся строгость так называемой «красной» колонии, где вы можете отправится в ШИЗО за привычные дома вещи (например, оставить чайник, включённый в розетку, без присмотра). А в «чёрных» колониях вас ждёт вся суровость уголовных понятий. В 99% случаев там с вас спросят за продажу наркотиков, и вы будете звонить домой и слёзно просить выслать денег, даже если они последние, чтоб с вами ничего не случилось.

Я как-то встретил своего товарища детства в тюрьме. Его посадили всего на пять лет, но это так ударило по его матери, что за три месяца её сожрал рак.

Хочу предупредить также родителей: если вы думаете, что ваша семья обеспеченна, у вашего чада есть всё необходимое, и он не попадет в такую историю, то это заблуждение. Многие из ребят, которых я встречал, были из обеспеченных семей. У них было всё, о чём я мечтать не мог в их возрасте, — от одежды и гаджетов до хороших перспектив на будущее, которые родители им устроили. Но тут им захотелось либо самих наркотиков, либо денег, чтоб ещё роскошнее жить. Знаю случаи, когда сын попадал в тюрьму, и у родителей вся жизнь шла под откос. Они работали в органах, и начальство сразу указало им на дверь. В результате они не знают, чем жить, а единственный наследник в тюрьме и хорошее будущее ему не светит.

Найти нормальную официальную работу после зоны очень сложно. За год я сменил немало мест, и в более-менее приличные места, где трудоустройство по ТК, с судимостью не берут. Я только сейчас устроился в приличную фирму, и то по знакомству.