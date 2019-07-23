«Никакая коалиция Зеленскому не нужна»: как могут изменить ситуацию на Украине итоги выборов в Раду

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует на выборах в Верховную раду Украины. Как отмечают источники RT в политических кругах страны, теоретически она может сформировать правительство в одиночку. Для этого партия Зеленского получает необходимое число депутатских мандатов. В то же время, по мнению экспертов, «Слуга народа» может создать коалицию с другими партиями, чтобы частично переложить на них ответственность за социально-экономическое положение в стране.

По итогам подсчёта более 92,55% бюллетеней на состоявшихся 21 июля досрочных парламентских выборах на Украине с огромным отрывом лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набирает 43,11% голосов в голосовании по партийным спискам. На втором месте блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,03% голосов. Третьей идёт «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,18%.

Четвёртое место у «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 8,15%. Завершает список политобъединений, преодолевших пятипроцентный барьер, «Голос» рок-звезды Святослава Вакарчука — 5,87% голосов. Остальные политические силы в Раду по партийным спискам не проходят.

Согласно этим результатам будет распределено 225 мандатов в украинском парламенте. Кроме того, 199 человек должны быть избраны от одномандатных округов.

Ещё 26 мандатов останутся вакантными, так как они закреплены за неподконтрольным Киеву Донбассом и воссоединившимся с Россией Крымом.

Источник RT в партии «Народный фронт» отметил, что избиратели повели себя не так, как предсказывали социологи. В результате, по его словам, выдвиженцы от партии Владимира Зеленского уверенно лидируют в большинстве одномандатных округов, включая даже те, где все прочили победу весьма влиятельным политикам или бизнесменам.

«Сенсацией стал проигрыш собственника «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье 27-летнему свадебному фотографу Сергею Штепе. Основатель студии «Мамахохотала» Роман Грищук выиграл в Киеве предвыборную гонку у депутата со стажем Дмитрия Андриевского. В парламент попадёт и актёр студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (кличка Юзик), ресторатор Николай Тищенко, ведущий шоу Александр Скичко. Представляете, какая пёстрая публика нас ожидает? Видимо, украинцев настолько достала политика, что на участки пришло меньше половины избирателей и они решили «пошутить», — говорит депутат.

«Монопартия» или коалиция?

Ранее глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что эта сила может получить не менее 125 мест в Раде по одномандатным округам и как минимум 121 — по партийным спискам. В сумме это позволяет партии президента претендовать на формирование правительства без поддержки других политических сил.

Согласно действующей Конституции Украины, для утверждения правительства и премьер-министра в Верховной раде необходимо в 30-дневный срок создать коалицию партий, объединяющих как минимум 226 депутатов (половина списочного состава Рады плюс один депутат). Невозможность создания коалиции в установленный основным законом срок даёт президенту право распустить парламент и назначить новые выборы. Если 226 или более мандатов получит одна фракция, то она может сформировать кабинет единолично.

Ранее представители партии «Слуга народа» не исключали возможности коалиции с такими партиями, как «Голос», «Батькивщина» и «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко. Из них в Раду прошли лишь первые две политические силы. В день выборов, 21 июля, Владимир Зеленский заявил, что приглашает к разговору о коалиции Святослава Вакарчука. О готовности войти в союз с партиями Зеленского и Вакарчука сообщила в этот же день и Юлия Тимошенко.

Сам Вакарчук, хоть его партия и заняла последнее место среди преодолевших пятипроцентный барьер, выдвинул в воскресенье четыре условия своего присоединения к возможной коалиции: «Украина движется в Евросоюз и НАТО; чёткий принцип — закон один для всех и неотвратимость наказания; экономика без олигархов; депутатов «спускают с небес на землю».

Святослав Вакарчук

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© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, в свою очередь, заявил, что их политическая сила останется в оппозиции и не будет входить в правительственную коалицию. Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко объявил о намерении создать оппозиционную Зеленскому коалицию с «Голосом».

В то же время со стороны представителей «Слуги народа» ранее звучали и заявления о намерении стать «монопартией» и взять на себя всю полноту ответственности за судьбу страны. 22 июля на такую возможность намекнул глава «президентской» политсилы Дмитрий Разумков. Во время утреннего брифинга он сообщил журналистам, что «говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты».

«Определённо можно сказать, что никакая коалиция Зеленскому не нужна — у него достаточно штыков, чтобы сформировать своё правительство и своё парламентское большинство, — заявил в разговоре с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Другое дело — это не значит, что он категорически откажется её создавать».

Разделить ответственность

По мнению Михаила Погребинского, «если американцы попросят», то Зеленский может включить в состав правительственной коалиции партию «Голос». Её считают откровенным проводником интересов Соединённых Штатов.

«Я не исключаю, что партия Зеленского может создать коалицию с партией «Голос» для того, чтобы частично снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, — отметил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Также это поможет согласовать кандидатуру премьера с западными партнёрами. Такого премьера, который был бы способен разрешить долговой кризис Украины».

Как рассказал RT источник в партии «Батькивщина», сейчас на должность премьер-министра рассматривают несколько человек: главу СНБО Александра Данилюка, главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, экс-заместителя главы Национального банка Владислава Рашкована.

Зал заседаний Верховной рады

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© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Думаю, это самые реальные кандидатуры. Я бы ставил на Коболева, но, как я понимаю, сейчас имя нового премьера согласовывается с западными партнёрами Украины», — пояснил собеседник RT.

Как отмечают эксперты, даже если «Слуга народа» откажется создавать формальную правительственную коалицию, поддержка других партий ему всё равно понадобится. Например, при голосовании по вопросам, требующим конституционного большинства, — 300 мандатов. Как минимум столько депутатов нужно для того, чтобы внести изменения в Конституцию Украины.

В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве» «Ситуативно союз может сформироваться с партией «Голос», «Батькивщиной» и даже с партией «Европейская солидарность» в части вопросов евроинтеграции и сотрудничества с Западом. В отношении вопроса мира в Донбассе общее голосование может быть даже с «Оппозиционной платформой — За жизнь», — полагает Руслан Бортник.

Как отмечают эксперты, если в последний момент выяснится, что у партии Зеленского не хватает нескольких мандатов для формирования коалиции, то её наиболее вероятным партнёром станет либо «Голос», либо «Батькивщина».

Однако источник RT в партии «Слуга народа» выразил уверенность в том, что искать поддержки в других фракциях или среди независимых кандидатов им не придётся.

«Слуга народа» получает в парламенте примерно 249 голосов, тогда как для формирования большинства необходимо 226. Такое количество голосов не получала ни одна партия за всю историю независимой Украины, — заявил собеседник RT. — Могу сказать, что «Слуга народа» может обойтись без других партий для создания большинства. Поэтому мы не спешим. Вероятнее всего, сотрудничество будет обсуждаться с партией «Батькивщина». Возможно, начнутся переговоры с партией «Голос». Но объединения нужны только для имиджа, чтобы со стороны не выглядело, что одна партия решает всё».

Карт-бланш на перемены

Согласно действующей Конституции Украины, страна является парламентско-президентской республикой. И полномочия Верховной рады весьма обширны. Помимо законотворческой деятельности и формирования правительства Рада утверждает руководителей Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры, Счётной палаты, председателя Нацбанка, назначает треть судей Конституционного суда. Президент Украины без одобрения Рады не может объявить войну, подписать мир или ввести чрезвычайное положение.

Именно наличие враждебной новоизбранному президенту Зеленскому Рады блокировало многие его политические ходы до парламентских выборов. Например, он так и не смог отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина и ряд других чиновников.

Зеленский в штабе партии «Слуга народа»

Reuters

© Valentyn Ogirenko

21 июля Владимир Зеленский назвал три приоритета украинской власти после досрочных выборов в Верховную раду: прекращение войны, возвращение пленных и победа над коррупцией.

Как считает Руслан Бортник, после победы партии «Слуга народа» на выборах в Раду вся архитектура и структура власти на Украине будет фактически держаться на рейтингах Зеленского. По мнению эксперта, это значит, что отказ президента выполнять свои предвыборные обещания, в частности касающиеся мира в Донбассе, может привести к серьёзному кризису власти.

«Поэтому Зеленский попытается выполнить свои ключевые обещания, понимая те огромнейшие риски, которые проистекают в случае падения популярности, то есть отказа от этих обещаний», — отмечает эксперт.

В то же время, по мнению Михаила Погребинского, Зеленский будет достаточно осторожен, чтобы не вступать в конфликт с националистическими кругами. Хотя политические силы национал-радикалов и не прошли в Раду, они до сих пор сильны на улицах.

Эксперт оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ «Я думаю, что Зеленский вполне может обуздать радикалов. Вопрос в том, насколько он настойчив будет в этом своём желании. Но вряд ли он захочет создавать себе неприятности, связанные с радикалами. Это может произойти только в том случае, если конфликт с ними станет просто неизбежным», — считает политолог.

Одним из первоочередных документов, которые Владимир Зеленский намерен провести через Верховную раду, должен стать законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. На этом фоне, по словам Погребинского, есть надежда, что после выборов получится привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко.

«Я надеюсь, что его посадят, — заявил политолог. — Возбуждены уголовные дела против Порошенко, но я не знаю, чем они закончатся. Однако перспектива у ряда этих уголовных дел есть».

Чьи «слуги»?

В то же время, как отмечают эксперты, созданная буквально с нуля за несколько месяцев партия «Слуга народа» является довольно рыхлой структурой. По её спискам в парламент прошло множество случайных людей, не объединённых ничем, кроме стремления конвертировать в свой личный политический успех популярность Владимира Зеленского.

Однако, если рейтинг президента начнёт падать, значительная часть депутатов «президентской фракции» могут от него отвернуться. Это ослабит его поддержку в Раде вплоть до потери контроля над парламентом.

«Партия «Слуга народа» держится исключительно на рейтинге Зеленского. Если его рейтинги упадут, то раскол в партии будет неизбежен. Пять–шесть групп пока что состязаются за право влиять на него, за право коммуницировать с ним. Если этот центр притяжения в лице президента ослабнет, то раскол партии более чем вероятен», — уверен Руслан Бортник.

В свою очередь, Михаил Погребинский отмечает, что «поскольку партия «Слуга народа» не имеет истории, не имеет какой-то традиции и политической дисциплины», то превратить её в монолитный ресурс поддержки президента в Верховной раде не получится.

«Партия Владимира Зеленского получила огромную поддержку со стороны населения. Люди не знали кандидатов по мажоритарным округам, но голосовали за них только потому, что они входят в пропрезидентскую партию. Это огромная ответственность, которую в штабе Зеленского, наверное, не осознали. Можно предположить, что если никаких радикальных изменений не произойдёт, то население выйдет на акции протеста. Новый «майдан» вполне реален, если президент разочарует украинцев, — заявил источник RT в партии «Самопомощь». — В самой партии «Слуга народа» скоро начнётся конфликт, поскольку интересы Игоря Коломойского и совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира в скором времени столкнутся. Если конфликт станет публичным, то рейтинг Зеленского может рухнуть».