Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Главная / Политика

Никак нельзя: Захарова послала Токио прощальный сигнал о Курилах

18 февраля 2021, 23:30  •  79 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Переговоры по мирному договору никак не должны быть связаны с вопросом принадлежности островов
Москве нельзя даже обсуждать тему возможной передачи Токио части Курил в рамках переговоров о заключении мирного договора согласно Конституции России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Антонимы".
При этом, отметила дипломат, вести диалог о самом мирном договоре вполне можно.
"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", – сказала Захарова в ответ на вопрос, не стоит ли Москве "отдать" Курильские острова Токио для заключения мирного договора.
Представитель нашего МИД добавила, что РФ все время ведет переговоры с японской стороной о возможности подписания этого соглашения. Захарова подчеркнула, что Россия всегда готова говорить с властями Страны восходящего солнца насчет мирного договора, однако в Японии "как-то не отказываются" от наращивания взаимодействия с США по развертыванию на своей территории американских противоракетных систем.
В Москве верят, что с Токио можно развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения, при этом не отталкиваясь от каких-либо предусловий, заметила Захарова.
В понедельник, 15 февраля, генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като выступил с очередным заявлением, в котором подтвердил планы властей и в дальнейшем добиваться "возврата" части Курильской гряды, несмотря на поправки к Конституции России, исключающие отчуждение территорий государства.
В японских СМИ поднялась новая волна вокруг темы Курил. Авторы материалов прямо-таки требуют от властей запретить Москве отказываться от "передаче" Токио четырех островов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
18 февраля 2021, 10:40
Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма
18 февраля 2021, 12:30
Зеленский похвалил обманувших его украинских делегатов ПАСЕ
18 февраля 2021, 14:20
Песков намекнул американцам на решение их проблем
18 февраля 2021, 16:10
Москва сделала выводы из антироссийских действий Киева – Песков
18 февраля 2021, 19:50
МИД назвал одного из главных инициаторов антироссийских санкций
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
16 февраля 2021, 10:45
Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
12 февраля 2021, 21:30
Россиян предупредили о девальвации рубля
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.