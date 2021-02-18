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Никак нельзя: Захарова послала Токио прощальный сигнал о Курилах
18 февраля 2021, 23:30 • 79 • Политика
Переговоры по мирному договору никак не должны быть связаны с вопросом принадлежности островов
Москве нельзя даже обсуждать тему возможной передачи Токио части Курил в рамках переговоров о заключении мирного договора согласно Конституции России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире ютуб-канала "Антонимы".
При этом, отметила дипломат, вести диалог о самом мирном договоре вполне можно.
"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", – сказала Захарова в ответ на вопрос, не стоит ли Москве "отдать" Курильские острова Токио для заключения мирного договора.
Представитель нашего МИД добавила, что РФ все время ведет переговоры с японской стороной о возможности подписания этого соглашения. Захарова подчеркнула, что Россия всегда готова говорить с властями Страны восходящего солнца насчет мирного договора, однако в Японии "как-то не отказываются" от наращивания взаимодействия с США по развертыванию на своей территории американских противоракетных систем.
В Москве верят, что с Токио можно развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения, при этом не отталкиваясь от каких-либо предусловий, заметила Захарова.
В понедельник, 15 февраля, генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като выступил с очередным заявлением, в котором подтвердил планы властей и в дальнейшем добиваться "возврата" части Курильской гряды, несмотря на поправки к Конституции России, исключающие отчуждение территорий государства.
В японских СМИ поднялась новая волна вокруг темы Курил. Авторы материалов прямо-таки требуют от властей запретить Москве отказываться от "передаче" Токио четырех островов.
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