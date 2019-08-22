|
Ниинистё и Путин отужинали в ресторане, названном в честь секретного общества заговорщиков
22 августа 2019, 03:54 • 68 • Политика
После переговоров, состоявшихся в среду, 21 августа, финский президент Саули Ниинистё и российский президент Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla, названном в честь секретного общества "Вальхалла", готовившего в XVIII веке заговор против короля Швеции Густава III. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.
Два президента угощались блюдом из финской озёрной рыбы и супом из топинамбура. На второе высокопоставленным коллегам подали утиную грудку под соусом из лисичек, отмечается в сообщении.
После основных блюд высоким гостям ресторана преподнесли десерт, включавший в себя свежие ягоды, которые собраны в летней резиденции Култарант, принадлежащей самому финскому президенту. После этого лидерам принесли шербет из дикой малины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2019, 21:24
|
16 августа 2019, 04:54
|
19 августа 2019, 04:24
|
19 августа 2019, 04:24
|
19 августа 2019, 14:09
|
19 августа 2019, 07:39
|
17 августа 2019, 03:39