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Ниинистё и Путин отужинали в ресторане, названном в честь секретного общества заговорщиков

22 августа 2019, 03:54  •  68 • Политика
После переговоров, состоявшихся в среду, 21 августа, финский президент Саули Ниинистё и российский президент Владимир Путин поужинали в ресторане Walhalla, названном в честь секретного общества "Вальхалла", готовившего в XVIII веке заговор против короля Швеции Густава III. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.
Два президента угощались блюдом из финской озёрной рыбы и супом из топинамбура. На второе высокопоставленным коллегам подали утиную грудку под соусом из лисичек, отмечается в сообщении.
После основных блюд высоким гостям ресторана преподнесли десерт, включавший в себя свежие ягоды, которые собраны в летней резиденции Култарант, принадлежащей самому финскому президенту. После этого лидерам принесли шербет из дикой малины.

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