Ниинистё и Путин отужинали в ресторане, названном в честь секретного общества заговорщиков

Два президента угощались блюдом из финской озёрной рыбы и супом из топинамбура. На второе высокопоставленным коллегам подали утиную грудку под соусом из лисичек, отмечается в сообщении.

После основных блюд высоким гостям ресторана преподнесли десерт, включавший в себя свежие ягоды, которые собраны в летней резиденции Култарант, принадлежащей самому финскому президенту. После этого лидерам принесли шербет из дикой малины.