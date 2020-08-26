|
НИИ, разработавший русскую вакцину от COVID, попал под санкции США
26 августа 2020, 22:05 • 140 • Политика
Власти США ввели санкции сразу против пяти российских НИИ. Под ограничения, в частности, попал даже институт Минобороны РФ, разработавший русскую вакцину от COVID.
О расширении антироссийских санкций в среду заявило Министерство торговли США. Ограничения накладываются на 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й Центральный НИИ в Кирове, 48-й Центральный НИИ в Сергиевом Посаде, 48-й НИИ в Екатеринбурге и Государственный НИИ органической химии и технологии в Москве. Отметим, что один из институтов, попавших под санкции, принимал участие в разработке первой вакцины от коронавируса.
Все они подозреваются американскими властями в разработке биологического и химического оружия.
Отметим, что в прошлом году США уже вводили против России санкции, связанные с химическим оружием. Тогда речь шла о так называемом деле Скрипалей. Примечательно, что британские власти до сих пор так и не смогли доказать причастность России к этому инциденту.
140
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 августа 2020, 01:00
|
22 августа 2020, 00:40
|
21 августа 2020, 01:45
|
24 августа 2020, 22:25
|
22 августа 2020, 00:40
|
22 августа 2020, 18:05
|
25 августа 2020, 13:05