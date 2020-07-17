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Нидерланды взялись за Украину? МИД заявил о начале расследования против Киева
17 июля 2020, 21:00 • 61 • Политика
Нидерланды начали расследование против Украины в рамках дела MH17. Независимые эксперты будут выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной конфликта.
Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о начале расследования причастности Украины к крушению Boeing MH17 в Донбассе. В частности, независимые эксперты будут выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство над регионом, где идёт военный конфликт.
Уточняется, что расследованием будет заниматься базирующийся в США Фонд безопасности полётов (Flight Safety Foundation). Также в МИД Нидерландов подчеркнули, что расследование, о котором идёт речь, происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса против России.
Напомним, что расследование катастрофы Boeing MH17 в Донбассе до сих пор не завершено. Тем не менее Нидерланды инициировали судебный процесс в окружном суде Гааги над российскими гражданами, которые были назначены ответственными за трагедию. Также Голландия подала иск против России в Европейский суд по правам человека.
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